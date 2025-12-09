पथदिवे नवीन; मात्र यंत्रणा जुनीच
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ९ ः शहरात पथदिव्यांसाठी जुनीच यंत्रणा आहे. त्यामुळे पथदिव्यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध होत नाही. पथदिवे बंद, नादुरुस्त झाल्यास अनेक वेळा त्याविषयी विद्यूत विभागच अनभिज्ञ असल्याचे वारंवार दिसते. अनेक रस्त्यांवरील पथदिवे बंद असल्याने रोज किरकोळ अपघात होतात. दुसरीकडे तांत्रिक बिघाड झाल्यास पथदिवे दिवसभर सुरु राहून वीज वाया जाते त्यामुळे शहरात पथदिव्यांसाठी आधुनिक यंत्रणा उभारण्याची मागणी होत आहे.
शहरात एकूण १,३०० किलोमीटरचे मुख्य व अंतर्गत रस्ते आहेत. वाहन चालक आणि पादचाऱ्यांना सुरक्षित जाता यावे यासाठी पालिका प्रशासन पथदिवे लावते. शहरात एक लाख नऊ हजार पथदिवे आहेत. ऊर्जेचा वापर कार्यक्षमतेने करणे आणि ऊर्जा बचतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७’ जाहीर झाले आहे. त्यातील तरतुदींनुसार सर्व नगर परिषदा, महानगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात एलईडी पथदिवे बसविणे बंधनकारक आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेनेही ऊर्जा संवर्धनाच्या दृष्टीने शहरातील विविध रस्त्यांवरील जुने हायप्रेशर सोडियम व्हेपर (एचपीएसव्ही) पथदिवे काढून नवीन एलईडी पथदिवे लावण्यावर भर दिला आहे. २०२१ मध्ये ‘एचपीएसव्ही’ पथदिवे काढून ‘एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (ईईएसएल) या शासकीय कंपनीमार्फत सुमारे ३७ हजार ३३५ नवीन एलईडी पथदिवे बसविण्यात आले आहेत. प्रशासनाने पथदिवे बदलले, मात्र यंत्रणा जुनीच असल्याने या पथदिव्यांचा पुरेपुर वापर होत नाही.
सध्याची यंत्रणा
पथदिव्यांना ‘एस्ट्रो टाइमर’ यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. यात सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळांचा वर्षाभरातील तपशील भरण्यात आला आहे. त्यानुसार सूर्यास्ताच्या १५ मिनिटे आधी सर्व पथदिवे सुरु होतात. तर सुर्योदयानंतर १५ मिनिटांनी सर्व पथदिवे बंद होतात. स्वयंचलित पद्धतीने हे होते. पथदिवे बंद पडले किंवा नादुरुस्त झालेले मात्र कळत नाही. कर्मचाऱ्यांना रात्री प्रत्यक्ष फिरून बंद पथदिव्यांची माहिती घ्यावी लागते.
नवीन तंत्रज्ञानाचे होणारे फायदे
- शहरातील सर्व पथदिव्यांची देखरेख (मॉनिटरिंग) शक्य
- पथदिव्यांची केंद्रीय पद्धतीने (सेंट्रली) माहिती होणार
- चालु व बंद पथदिव्यांची माहिती मिळणार
- दररोज किती ऊर्जेचा वापर झाला याचा तपशील कळणार
- आकडेवारी, तपशिलाचे विश्लेषण (डेटा ॲनॅलिसिस) होणार
- विजेची बचत होणार
- मनुष्यबळाचा वापर कमी
- खर्चात बचत
पुढील आर्थिक वर्षात पथदिव्यांसाठी ‘स्काडा’ तंत्रज्ञान बसविण्याचे नियोजन आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पथदिव्यांचे मॉनिटरिंग आणि डेटा ॲनॅलिसिस करण्यास मदत होणार आहे.
- अनिल भालसाखळे, सहशहर अभियंता (विद्युत), महापालिका
