भरधाव दुचाकीच्या धडकेत महिला गंभीर जखमी
पिंपरी : एका भरधाव दुचाकीने दुसऱ्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात महिला गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना चिंचवडमधील कृष्णानगर ते शाहूनगर या रस्त्यावर २४ नोव्हेंबरला दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी अंबीली मॅथ्यू (रा. शांती सदन, कृष्णानगर) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात दुचाकी चालकावर सोमवारी (ता. ८) रात्री गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी त्यांच्या दुचाकीवरून जात असताना दुसऱ्या भरधाव दुचाकीवरून आलेल्या आरोपीने फिर्यादी यांच्या दुचाकीला जोरात धडक दिली. या अपघातात फिर्यादी यांच्या डाव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली.
गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : विक्रीसाठी गांजा जवळ बाळगणाऱ्या एकाला निगडी पोलिसांनी अटक केली आहे. ही कारवाई चिंचवडमधील अजंठानगर येथे करण्यात आली आहे. ज्ञानेश्वर आसाराम सोनवणे (रा. पत्राशेड सी-१००, अजंठानगर, चिंचवड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी सोनवणे याच्याकडे गांजा असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून २५ हजार रुपये किमतीचा ५०० ग्रॅम वजनाचा गांजा जप्त केला.
