सकाळ संवाद
उघड्या चेंबरमुळे अपघाताचा धोका
वाकड येथील भुजबळ चौक ते सखाराम चोखू वाघमारे अंडर पास रस्त्यावर भुजबळ पुलाकडे जाणाऱ्या डाव्या बाजूस एका चेंबरचे झाकण खड्ड्यात पडले आहे. उघड्या चेंबरमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने याची दखल घेऊन मजबूत झाकण लावावे.
-सुनील सावळेराम डाके, वाकड
बीआरटी मार्ग फक्त बससाठीच असावा
पिंपळे सौदागर या बीआरटीएस मार्गिकेमधून बीआरटी बस जायला पाहिजे. त्याऐवजी या मार्गातून कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाड्या तसेच इतर वाहने जातात. प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करून बीआरटी मार्गातून इतर वाहनांची वाहतूक बंद करावी.
- एक नागरिक, पिंपळे सौदागर
तळेगावातील पदपथ गायब
तळेगाव दाभाडे येथील स्टेशन परिसरातील मराठा क्रांती चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाच्या पदपथाची दुरवस्था झाली आहे. मागील सहा महिने उघडे चेंबर आणि उखडलेले पेव्हिंग ब्लॉक यामुळे पदपथ नष्ट झाला असून त्यावरून चालणे नागरिकांना धोकादायक झाले आहे. परिणामी नागरिक रस्त्यावरून चालतात त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण होतो. प्रशासन आणि संबंधित जनसेवकांनी याची खल घेऊन पदपथाची दुरुस्ती करावी.
- दिलीप डोळस, तळेगाव दाभाडे
