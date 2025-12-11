जग पाहण्याआधीच जुळ्या बाळांचा अंत
पिंपरी, ता. ९ : ‘‘लग्नाच्या आठ वर्षांनंतर घरात पाळणा हलणार होता. आईपणाचे सुख उशिरा का होईना, पण मिळणार असल्याने राधा आनंदी होत्या. जुळे असल्याचे समजल्यावर जणु दुधात साखरच पडली. पण, पीएमपी बसच्या धडकेने क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. तिच्या गर्भातून उद्याचा उष:काल पाहणाऱ्या जुळ्यांचा पोटातच अंत झाला. राधाचे आई होण्याचे स्वप्न भंगले,’’ हे सांगताना राधाचे पती राम वर्मा यांचे शब्दही स्तब्ध झाले.
तळवडे-निगडी रस्त्यावर तळवडे चौकाजवळ म्हसोबा मंदिरासमोर मंगळवारी (ता.९) दुपारी दीडच्या सुमारास पीएमपीच्या ई-बसने धडक दिल्याने सुधा बिहारीलाल वर्मा हिचा (रा. उत्तरप्रदेश) मृत्यू झाला. तर, राधा राम वर्मा (वय २२, सध्या रा. साई गार्डनजवळ, तळवडे; मूळ रा. उत्तरप्रदेश) या गंभीर जखमी झाल्या. कामानिमित्त उत्तर प्रदेशातून आलेले राम आणि राधा वर्मा हे दाम्पत्य तळवडे येथे मागील आठ वर्षांपासून वास्तव्याला होते. एका खासगी कंपनीत ते ‘हेल्पर’ होते. अनेक वर्षे वैद्यकीय उपचार घेत असतानाच बाळाची गोड बातमी त्यांना समजली. त्यामुळे हे कुटूंब आनंदात होते. हे जुळे असल्याचे तपासणीवेळी समजले आणि दोघांच्याही आनंदाला सीमा राहिली नाही. पण, आता या अपघातानंतर राम यांना या साऱ्या आठवणी अस्वस्थ करतात. या अपघातात राधाने मातृत्व गमावले. राम यांची पिता होण्याची आस राहून गेली. अपघातानंतर उपचारासाठी धावाधाव, पैशांची जमवाजमव आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची हतबलता प्रत्येकाला अस्वस्थ करून गेली. काहींचे डोळे पाणावले. पण, नियतीपुढे साऱ्यांनीच हार मानली. आता हे दु:ख कमी करण्यासाठी कोणताही उपाय कोणाकडेही नाही. पण, यातून जाग आलीच; तर शासकीय व्यवस्थेने तळवडे रस्त्यावरील अपघातांचे गांभीर्य समजून घेण्याची गरज आहे.
देवाने दिले अन् नियतीने नेले...
राधा या नियमित वैद्यकीय तपासणीसाठी दर गुरुवारी भोसरीतील रुग्णालयात जायच्या. पती राम हे राधा यांना जपायचे. सर्व सुरळीत सुरू असताना नियतीच्या मनात वेगळेच होते. राधा या मंगळवारी कामावरून दुपारी एकच्या सुमारास घरी आल्या. जेवण करून पुन्हा कंपनीत निघाल्या. म्हसोबा मंदिरासमोरचा रस्ता ओलांडताना पीएमपी बसने धडक दिली आणि राधा गंभीर जखमी झाल्या. तिच्यासोबत असलेल्या सुधा हिचा चेंदामेंदा झाला. राधाला रुग्णालयात नेण्यात आले. पण, डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि जुळ्यांचा गर्भातच अंत झाला.
