‘एआय दृष्टी’ परिषदेस सीएंचा प्रतिसाद
पिंपरी, ता. १२ ः ‘‘लेखांकन (अकाउंटिंग)मध्ये अचूकता येण्यासाठी, वेळेची बचत आणि कार्य पद्धतीत सुधारणा होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानचा वापर करणे काळाची गरज बनली आहे.’’ असा सूर निगडी येथील दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) वतीने आयोजित केलेल्या ‘एआय दृष्टी’ परिषदेत मान्यवरांनी आळविला.
या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी आयसीएआयचे एआय विभाग प्रमुख सीए उमेश शर्मा, एआय विभाग उपाध्यक्ष सीए दयानिवास शर्मा, केंद्रीय समितीचे सदस्य सीए चंद्रशेखर चितळे, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड ॲग्रिकल्चरचे माजी अध्यक्ष दीपक करंदीकर, प्रादेशिक कौन्सिल समितीचे सदस्य राजेश आगरवाल, पिं चिं शाखाध्यक्ष सीए वैभव मोदी उपस्थित होते. या परिषदेत देशभरातील सुमारे ५२० सनदी लेखापाल (सीए) सहभागी झाले होते.
सीए चितळे म्हणाले, ‘‘चार्टर्ड अकाउंटंट्स व्यवसायाने नेहमीच तांत्रिक बदलांना स्वीकारले आहे. एआय उत्पादकता, गुणवत्ता आणि सेवा क्षमता वाढवते, परंतु व्यावसायिक निर्णय किंवा नैतिकता यांची जागा घेऊ शकत नाही.’’
उद्घाटन सत्रानंतर भाविन गोकलानी, सीए अमिष ठक्कर, कवलजीत कौर, ऋषिकेश दातार, सीए दीप मेडीरट्टा, धवल कोडीलकर, राहुल बजाज यांनी ‘एआय’ विषयावर व्याख्यान दिले. दुसऱ्या सत्रात सीए अनुप ताबे, उमंग पलान, सीए शिवम पलान, सीए विशाल गांधी, भूषण केळकर, आनंद जांगीड या तज्ज्ञ मान्यवरांनी विविध विषयावर मार्गदर्शन केले.
सीए विनोद इनामदार प्रस्तुत ‘नगमे नये पुराने’ या संगीतमय कार्यक्रमास रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. उपाध्यक्ष सारिका चोरडिया, सचिव मनोज मालपाणी, खजिनदार महावीर कोठारी, विद्यार्थी संघटना अध्यक्ष धीरज बलदोटा, कार्यकारी सदस्य शैलेश बोरे, सचिन ढेरंगे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
