चऱ्होली फाटा-डुडुळगाव रस्त्याचा मार्ग मोकळा
पिंपरी, ता. १२ ः महापालिकेच्या प्रारूप विकास योजनेतील चऱ्होली फाटा ते डुडुळगाव ३० मीटर रुंदी (डीपी) रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी डुडुळगाव गट क्रमांक १९०मधील ९११४.७४ चौरस मीटर क्षेत्र वन विभागाकडून हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यास स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या ऑनलाइन उपस्थितीत स्थायी समिती सभा झाली. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव मुकेश कोळप आदी उपस्थित होते. पिंपरी चौकाजवळ माता रमाई पुतळा उभारण्यासाठी स्थापत्य विषयक कामे करणे, कामाच्या नावात बदल करणे, माता रमाई सृष्टीसाठी ब्राँझ म्युरल्स व पुतळा उभारणे; विविध अभ्यासक्रम व शिक्षकांचे मानधन; मतदार यादी व मतदान केंद्रांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे, गणेशोत्सवात स्थापत्य विषयक कामे करणे; महापालिकेच्या रुग्णालयांत दंत साहित्य खरेदी; जलनिस्सारणाची कामे, आशा स्वयंसेविकांना प्रोत्साहनपर भत्ता, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची वीजमीटर सुरक्षा ठेव, दिव्यांग दिन खर्च, हवा प्रदूषणाबाबत जनजागृती; इंद्रायणी रिव्हर सायक्लॉथॉन; साफसफाई साहित्य खरेदी, अग्निशमन केंद्रांसाठी उपकरणे खरेदी, वायसीएममध्ये उपकरणे खरेदी, कचरा संकलन व अलगीकरण जनजागृती करणे, स्वामी विवेकानंद क्रीडा संकुल बास्केटबॉल कोर्ट व स्केटिंग मैदान कराराने देणे, नवी दिशा शून्य कचरा झोपडपट्टी उपक्रमांतर्गत वैष्णवी महिला बचत गटाच्या महिलांना इंदौर अभ्यास दौऱ्यावर पाठविणे आदी विषयांच्या खर्चासही मान्यता दिली.
अधिकाऱ्यांना पदोन्नती
विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतींना मान्यता दिली. यात मुख्य अभियंता-२ पदावर प्रमोद ओंभासे, ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अर्चना गांधी, डॉ. पद्मजा हवालदार आणि डॉ. रोहित पाटील; सहशहर अभियंता प्रेरणा सिनकर, माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी अनिल कोल्हे, स्त्रीरोग प्रसूती तज्ज्ञ विशाल कराळे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. उज्ज्वला अंदुरकर, कार्यकारी अभियंता योगेश अल्हाट, सूर्यकांत मोहिते, सुधीर मोरे, उमेश मोने आणि रवींद्र सूर्यवंशी यांना पदोन्नती मिळाली.
