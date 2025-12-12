सकाळ संवाद
संभाजी चौकात वाहतूक नियमक नेमावा
संभाजी चौक, प्राधिकरण सेक्टर २८ येथील सिग्नल यंत्रणा बंद अवस्थेत आहे. या परिसरात शालेय विद्यार्थ्यांची वर्दळ असते. प्राधिकरण मधून संभाजी चौक मार्गे बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी या भागात वाहनाची वर्दळ असते. त्यामुळे या परिसरात कायमस्वरूपी वाहतूक नियमक नेमावा. तसेच सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत सिग्नल यंत्रणा चालू असावी. अपघात होऊन उपाययोजना करण्यापेक्षा वेळीच काळजी घेतली पाहिजे.
- प्रणय सावंत, प्राधिकरण
PNE25V75721
समतल विलगकात पुन्हा खड्डे
पिंपरी येथील ‘समतल विलगकामध्ये खड्डे पडून वाहतूक कोंडी’ची बातमी सप्टेंबर मध्ये दिली होती. तेव्हा पालिकेने डागडुजी केली. पण दोन-तीन महिन्यात पुन्हा त्याच जागी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. यावरून कामाचा दर्जा दिसून येत आहे.
महेश देवपूरकर, सांगवी
: PNE25V75723
भटक्या श्वानांचा त्रास
पिंपरी चिंचवडमध्ये अनेक ठिकाणी भटके श्वान आहेत. यामुळे अनेक वेळा नागरिकांना त्रास होतो. महापालिकेने या भटक्या श्वानांचा योग्य तो बंदोबस्त करावा.
- एक वाचक
PNE25V75722
टेंपोखाली साप-घुशींचा वावर
केशवनगर येथील काकडे टाऊनशिप मधील जी. एच. इमारती समोर अनेक दिवसापासून एक टेम्पो उभा केलेला आहे. टेम्पोच्या खाली उंदीर, घूस व साप यांचा वावर आढळून आला आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांस याचा धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने याबाबत योग्य ती उपाययोजना करावी.
- ज. ब. पवार, चिंचवडगाव
PNE25V75719
