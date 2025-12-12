निवडणूक कामकाजात अडकले शिक्षक
पिंपरी, ता. १२ ः निवडणूक कामावर हजर राहण्याचे आदेश मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना दिले आहेत. वर्ग सुटल्यानंतर आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी सुद्धा ही कामे करण्याचे निर्देश आहेत. काही शाळांतील सर्व शिक्षकांना शाळांवर न जाता निवडणूक कामावर हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळेत शिकवायचे कधी? की ही कामे करायची? असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत.
अध्यापनावर परिणाम झाल्याने इयत्ता आठवी ते दहावीचे वर्ग रिकामे पडले आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यासोबत महापालिका प्रशासनही निवडणुकीच्या कामासाठी सज्ज झाले आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षण विभागातील शहरातील ६८१ शाळांमधील महापालिका आणि अनुदानित शिक्षकांना कामाचे वाटप झाले आहे. शिक्षण विभागात कार्यरत शिक्षकांच्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक (बीएलओ सुपरवायझर) म्हणून नेमणुका केल्या आहेत. त्यांच्याकडे मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीसाठी शिक्षक काम करत आहेत. यापूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकांसाठीदेखील शिक्षकांवर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्याचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात ?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. एकीकडे शासनाने विद्यार्थ्यांची सुरक्षेची माहिती भरण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे शाळेत शिक्षक नसल्यामुळे वर्गावर विद्यार्थ्यांची भांडणे होतात. त्या विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेची काळजी कोण घेणार? शिक्षकांना दिवसभर वर्गाबाहेरची अशैक्षणिक कामे लावल्यावर वर्ग कसे सुरक्षित राहतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुकीच्या कामात अडकल्यामुळे शिक्षकांविना विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
--
अशा समस्या भेडसावताहेत
- एकेका शाळेतील ८ ते १० शिक्षकांचा समावेश
- इयत्ता आठवी ते दहावीच्या वर्गांतील अध्यापनावर परिणाम
- अनेक शाळांतील शिक्षकांना बीएलओचे काम नसले तर निवडणुकीशी संबंधित इतर कामांचा ताण बराच
- निवडणुकीच्या कामासाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून तंबी
- शिक्षकांविना विद्यार्थी सुरक्षा धोक्यात
- शिक्षक दिवसभर निवडणुकीच्या कामात
-निवडणूक निकाल लागेपर्यंत शिक्षक कामात गुंतलेले
- इयत्ता १०-१२ वीचा अभ्यासक्रम अर्धवट
---
आकडे बोलतात
- विधानसभा मतदारसंघ ः नियुक्त शिक्षकांची संख्या (बीएलओ)
- पिंपरी ः ३९८
- चिंचवड ः ५६१
- भोसरी ः ४८३
---
शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शिक्षकांना अतिरिक्त काम करणे शक्य नाही. महापालिकेच्या शाळेत येणारे शिक्षक हे बरेचसे बाहेर राहत असून ते एक दोन तासांचा प्रवास करून कामावर हजार राहतात. त्यामुळे शिक्षकांना हे अतिरिक्त काम करणे अवघड आहे. अतिरिक्त कामाचा ताण शिक्षकांच्या मानसिकतेवर होऊ शकतो. याचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांवर होणार आहे, असे शिक्षकांचे मत आहे.
- नीलेश गायकवाड, मुख्याध्यापक, जिजामाता हायस्कूल, भोसरी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.