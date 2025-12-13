कृष्णा नगर परिसरात संगीत महोत्सव उत्साहात
पिंपरी, ता. १३ ः कृष्णा नगर परिसरातील हनुमान मंदिरात प्रभात कल्चरल फाउंडेशन आणि साहित्य संगीत कला मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने वार्षिक संगीत महोत्सव उत्साहात झाला. फाउंडेशनचे हे २२ वे वर्ष आहे.
प्रारंभी मधुकर शितोळे, चिंतामणी नातू, राकेश श्रीवास्तव, दिगंबर ताम्हाणे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. विद्यार्थी अभिमन्यू माहूरे, अमृता लांडगे, वीणा स्वामी, कामाक्षी धुरी, सोहम स्वामी यांच्या गायनाने महोत्सव सुरू झाला. त्यानंतर लतीफ सय्यद यांचे गायन झाले. कृष्णा श्रीवास्तव यांचेही शास्त्रीय गायन झाले. त्यांनी राग नंद, तसेच एक झुला सादर केला. त्यांना तबल्यावर विनायक गुरव, तसेच हार्मोनियमवर वैजनाथ आळंदीकर यांनी साथसंगत केली.
यानंतर पुरस्कार वितरण झाले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक व कॅलोनेट वादक बाबुमिया बँड वाले सामाजिक कार्यकर्ते मुकुंद रणदिवे यांना प्रवीण पोकर्णा यांच्या हस्ते देण्यात पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तसेच तबला वादक विनायक गुरव यांना मधुकर शितोळे यांच्या हस्ते ‘प्रभात कल्चरल फाउंडेशन’ युवा पुरस्कार देण्यात आला. कार्यक्रमाची सांगता रामेश्वर डांगे यांच्या गायनाने झाली. त्यांनी राग बिहाग सादर केला. महोत्सव यशस्वी होण्यासाठी शिवाजी जांभूळकर, प्रवीण पोखरना, चिंतामणी नातू, गुलामअली भालदार, संजय बारसे यांनी सहकार्य केले. भारत शहाणे आणि संतोष फडके यांनी आभार मानले.
