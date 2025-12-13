तीन गुन्हेगारी टोळ्यांवर ‘मकोका’ कारवाई
पिंपरी, ता. १३ : गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या तीन गुन्हेगारी टोळ्यांवर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमांतर्गत (मकोका) कारवाई केली.
टोळीप्रमुख अनिरुद्ध ऊर्फ बाळ्या ऊर्फ विकी राजू जाधव, सोहन राजू चंदेलिया (दोघेही रा. जाधववस्ती, रावेत), प्रद्युम्न राजकुमार जवळगे (रा. चाकण), यश ऊर्फ गोंद्या आकाश खंडागळे (रा. निगडी), अभिषेक ऊर्फ बकासुर चिमाजी पवार (रा. चिंचवड), शुभम गोरखनाथ चव्हाण (रा. आकुर्डी), अनिकेत अशोक बाराथे, अश्विन सुधीर गायकवाड (दोघेही रा. दापोडी), यशपालसिंग अरविंद सिंग देवडा (रा. सांगवी) या टोळीवर पंधरा गुन्हे दाखल आहेत. तसेच टोळी प्रमुख राहुल अप्पासाहेब लोहार (रा. उरुळी कांचन), टोळीतील सदस्य हृतिक प्रकाश गायकवाड (रा. चाकण), आकाश दिनकर गायकवाड (रा. मोशी), गणेश बबन वहिले, शिवतेज ज्ञानेश्वर ठाकरे (दोघेही रा. डुडुळगाव) यांच्यावर दहा गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
तर टोळी प्रमुख विक्रांत ऊर्फ सरडा प्रकाश देवकुळे, सूरज राजू चव्हाण, साहिल ऊर्फ विश्वास मुकेश लोट, शुभम सुमीत डिंगीया (सर्व रा. बोपखेल) या टोळीवर एकूण सात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले.
या तिन्ही टोळीतील आरोपींवर चिखली, निगडी, शिरगाव, रावेत, चिंचवड, वाकड, देहूरोड, एमआयडीसी भोसरी, दिघी, हिंजवडी, दिघी, दापोडी, सांगवी, आळंदी, विश्रांतवाडी, खडकी, कोंढवा, उत्तमनगर पोलिस ठाण्यांत खून, दरोडा, जबरी चोरी, खुनाचा प्रयत्न, दंगा करून तोडफोड करणे, गंभीर दुखापत, बेकायदेशीर जमाव जमवून मारहाण करणे, अमली पदार्थ विक्री करणे, चोरी, अपहरण, शस्त्र बाळगणे अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे.
तीनजण कारागृहात स्थानबद्ध
गंभीर गुन्हे दाखल असलेला साकिब रफिक शेख (रा. धानोरी) व आकाश सुभाष आल्हाट (रा. वाल्हेकरवाडी, चिंचवड) यांना हरसूल मध्यवर्ती कारागृह, छत्रपती संभाजीनगर येथे तर नागेश गोपीनाथ शिंदे (रा. रोहकल, ता. खेड, पुणे) यास मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर येथे एक वर्षासाठी स्थानबद्ध केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.