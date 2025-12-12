माजी नगरसेवकांची एसआरएमध्ये मक्तेदारी
पिंपरी, ता. १२ : झोपडपट्ट्या किंवा खुल्या जागांचा विकास शासकीय यंत्रणांच्या मार्फत होणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे खासगी विकसकांच्या माध्यमातून विकास होत असल्याने एसआरएमध्ये माजी नगरसेवकांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केली.
भैयासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त पिंपरी चिंचवड वंचित बहुजन आघाडीतर्फे पिंपरीत आयोजित निर्धार महासभेत ते बोलत होते. पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल जाधव, सर्वजित बनसोड, पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष नितीन गवळी आदी यावेळी उपस्थित होते.
आंबेडकर म्हणाले, ‘‘आगामी काळात इच्छुकांना वंचित आघाडी योग्य संधी देईल. कितीही पैसा खर्च करणारे विरोधक असले तरीही खरा लढा आपण द्यायचा आहे. महापालिकेत चोर लोकप्रतिनिधी पाठवला तर दोष मतदाराचा असेल. त्यामुळे योग्य प्रतिनिधी निवडा.’’
एसआरए प्रकल्पांत घर घेण्यासाठी लागणाऱ्या लाखो रुपयांच्या व्यवहाराला विरोध दर्शवत ते म्हणाले, ‘‘साडेचारशे स्क्वेअर फूट घराच्या मागणीसाठी वंचितचा नगरसेवकच महापालिकेत जायला हवा. झोपडपट्टी विकास होईपर्यंत महिन्याकाठी पंधरा हजार रुपये नागरिकांना द्यावे. ही संधी हक्काचे घर मिळविण्याची आहे.’’
बिहार निवडणुकीसह राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय धोरणांबाबत आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली.
