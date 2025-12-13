वल्लभनगर आगारात सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू
पिंपरी, ता. १३ ः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या वल्लभनगर (पिंपरी-चिंचवड) आगारात नवीन १९ सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. आगाराचा सर्व परिसर सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली येणार असल्याने चोरीच्या घटना आणि गैरकृत्य रोखण्यास मदत होणार आहे. आगारातील सुरक्षेचा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरांची संख्या याबाबत ‘सकाळ’ने सातत्याने प्रश्न लावून धरला आहे.
वल्लभनगर आगारातून दररोज ३२७, तर मुंबईहून येणाऱ्या १८३ एसटी ये-जा करतात. पिंपरी-चिंचवड आगाराच्याही तीस बस येथून सुटतात. हजारो प्रवासी येथून दररोज प्रवास करतात. स्वारगेट दुर्घटनेनंतर परिवहन मंत्र्यांनी राज्यातील सर्वच आगार सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा रक्षक वाढविण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर महामंडळाने सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी एका खासगी कंपनीला कंत्राट दिले होते. एसटी सुरक्षा (सीसीटीव्ही) समितीने चार ऑगस्ट रोजी पाहणी करून कॅमेरे लावण्याची ठिकाणे निश्चित केली. मात्र, पाहणी करून तीन महिने उलटून गेले तरी एकही नवीन सीसीटीव्ही बसविण्यात आला नव्हता. या बाबत ‘सकाळ’ने सात डिसेंबर रोजी ‘तीन महिन्यांनंतरही सीसीटीव्ही बसविण्याकडे दुर्लक्ष’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. अखेर एसटी प्रशासनाला जाग आली असून, आगारात नवीन १९ कॅमरे बसविण्याचे काम सुरू केले आहे. डिसेंबरमध्ये हे काम पूर्ण होणार शक्यता आहे.
पार्किंग जागेवर सीसीटीव्ही बसविण्यावरून ‘तू-तू-मै-मै’
संत तुकारामनगर मेट्रो स्थानकाच्या बाजूने एसटीच्या जागेत पार्किंग व्यवस्था केली आहे. येथे शेकडो दुचाकी आणि चारचाकी वाहने पार्किंग केली जातात. याठिकाणी वाहनांच्या सुरक्षेची पुरेशी काळजी घेतल्याचे दिसून येत नाही. याठिकाणी ना सुरक्षा रक्षक, ना सीसीटीव्ही कॅमेरे. त्यामुळे या परिसरात चोरीच्या घटना, भिकारी व दारूड्यांचा वावर वाढला आहे. प्रवाशांनाही याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ही जागा एसटी प्रशासनाने मेट्रो प्रशासनाला दिली असल्याने मेट्रो प्रशासनाने सीसीटीव्ही आणि इतर सुरक्षा उपाय कराव्यात, असे एसटी प्रशासन सांगत आहे. तर ही जागा अजून मेट्रोने ताब्यात घेतली नसल्याचे मेट्रो प्रशासन सांगत आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर एसटी व मेट्रो प्रशासनाला जाग येणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोणती ठिकाणे येणार सीसीटीव्ही कक्षेत
विश्रांतीगृह, वर्कशॉप, प्रवाशांना बसण्यासाठी असलेल्या जागा, इन आणि आउट गेट
आगारात नवीन १९ सीसीटीव्ही लावण्यात येणार असून, बस स्थानकाचा सर्व परिसर यात येणार आहे. पण, मागील बाजूस मेट्रोने जागा घेतली आहे. त्याठिकाणी मेट्रो प्रशासनाने सीसीटीव्ही लावावेत.
- पल्लवी पाटील, आगार व्यवस्थापक
एसटीची जागा मेट्रोला दिली असली तरी त्याचा पूर्ण ताबा मेट्रो प्रशासनाने घेतला नाही. सीमाभिंत उभी केल्यानंतर त्याजागेवर सुरक्षितेच्यादुष्टीने उपाययोजना करण्यात येतील.
- चंद्रशेखर तांबवेकर, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो