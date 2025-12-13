पूर्णानगरचे नागरिक समस्यांमुळे त्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १३ ः शनिमंदिर पूर्णानगर येथे स्व. पंडित दीनदयाळ क्रीडांगण परिसरात भरणारा आठवडे बाजार व विविध कार्यक्रमांमुळे अस्वच्छता, वाहतूक कोंडी होते. अस्ताव्यस्त वाहने आणि गर्दीमुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना चालणे अवघड होते. पालिका प्रशासन आणि पोलिसांनी तत्काळ लक्ष देऊन या समस्यांमधून सुटका करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
या परिसरातील नागरिक, ज्येष्ठ महिला व पुरुष रोज सकाळी-सायंकाळी फिरायला जातात. स्व. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी गार्डन येथील महाबली चौक ते स्व. पंडित दीनदयाळ क्रीडांगण शनिमंदिर येथे प्रत्येक शनिवारी आठवडे बाजार भरतो.
सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत असल्यामुळे विविध सामाजिक, राजकीय पक्षांकडून कार्यक्रम होत आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा चारचाकी-दुचाकी वाहने अस्ताव्यस्त लावली जातात. रस्ता ओलांडताना किंवा वाहन चालविताना नागरिकांचा जीव अक्षरशः मेटाकुटीला येतो. त्यामुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. गर्दीत महिलांचे मंगळसूत्र चोरी होण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
गेल्या दहा दिवसांत दोन घटना घडल्या आहेत, मात्र याकडे ना वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई होते, ना पालिकेचे अतिक्रमण पथकाकडून धडक कारवाई होते. त्यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
पालिकेतर्फे नियमित सफाई, स्वच्छता व संवर्धन होणे आवश्यक आहे. वाहतूक कोंडीवरही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पालिका व पोलिस प्रशासनाने या समस्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात.
- सुनील कदम, संस्थापक अध्यक्ष, पूर्णानगर विकास कृती समिती
