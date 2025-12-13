‘पीएमआरडीए’ करणार तीस भूखंडांचा लिलाव
पिंपरी, ता. १३ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे ग्रामीण हद्दीतील भूखंड प्रथमच ८० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध कारणांसाठी उपयोगात येणाऱ्या ३० भूखंडांचा यात समावेश आहे. ऑनलाइन ई-लिलाव पद्धतीने भूखंड वाटपासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत.
महानगरपालिका हद्दीतील भूखंडांमध्ये शैक्षणिक वापराच्या तीन भूखंड, वाणिज्य व सार्वजनिक सुविधांसाठी नऊ, वैद्यकीय वापर, सार्वजनिक सुविधा (ग्रंथालय/संगीत शाळा) आणि एक सुविधा केंद्र (फॅसिलिटी सेंटर) यांसाठी प्रत्येकी एका भूखंडाचा यात समावेश आहे. याशिवाय, पुणे ग्रामीण हद्दीतील १४ सुविधा भूखंड तसेच भांबुर्डा येथील एका वाणिज्य भूखंडाचाही ई-लिलाव करण्यात येईल. या भूखंडांचे वाटप पात्र आणि इच्छुक व्यक्ती अथवा संस्थांना केले जाईल. या ई-लिलाव प्रक्रियेच्या अटी व शर्तींची सविस्तर माहिती https://eauction.gov.in आणि पीएमआरडीएचे अधिकृत संकेतस्थळ www.pmrda.gov.in वर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
इच्छुक व्यक्ती आणि संस्थांनी ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहे.
---
अशी असेल प्रक्रिया -
- नोंदणी व कागदपत्रे डाऊनलोड करण्याची मुदत १५ डिसेंबरला सकाळी १० ते १३ जानेवारीला सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत
- तांत्रिकदृष्ट्या पात्र बोलीदारांची घोषणा २२ जानेवारीला
- अंतिम ई-लिलाव प्रक्रिया २३ जानेवारीला सकाळी ११ पासून
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.