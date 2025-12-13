स्पर्धा परिक्षेची तयारी करण्यासाठी अर्ज करा
पिंपरी, ता. १३ ः पिंपरी चिंचवड शहरातील केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले अकादमीतील शिल्लक जागांवर प्रवेश घेता येणार आहे. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन अकादमीतर्फे करण्यात आले.
महापालिकेच्या वतीने क्रीडा विभागांतर्गत वाकड (काळाखडक) येथील आय ट्रेंज लाइफ ३ येथे ही अकादमी सुरु आहे. एसआयएसीची प्रवेश परीक्षा दिलेल्या परंतु अंतिम निवड न झालेल्या तसेच प्रवेश परीक्षा न दिलेल्या पदवीधर व युपीएससी परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येईल. अर्जदार विद्यार्थी पदवीधर असणे आवश्यक आहे.
------
महत्त्वाच्या सूचना
- कोऱ्या कागदावर संचालक, सावित्रीबाई फुले अकादमी यांच्या नावे अर्ज करावा
- अर्जासोबत दहावीची गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्राच्या छायाप्रती जोडाव्यात
- रहिवासी पुराव्यासाठी आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, पालकांच्या नावे असलेले विद्युत देयक, रेशनकार्ड, वाहनचालक परवाना किंवा पालकांच्या नावे असलेली कर पावती यापैकी कोणताही एक पुरावा जोडावा
- विद्यार्थ्यांना दहावी (एस.एस.सी.) परीक्षेतील गुणांच्या आधारे प्राधान्याने प्रवेश दिला जाईल
- अर्ज sports@pcmcindia.go.in या ई-मेलवर पाठवावा
- १८ डिसेंबरपर्यंत सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत करण्याची मुदत
- अर्ज महापालिकेच्या खराळवाडी येथील क्रीडा विभागाच्या कार्यालयात देखील सादर करता येऊ शकतो
- कार्यालयीन कामकाजाची वेळ सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ६.०० असून साप्ताहिक सुट्टी वगळता अर्ज स्वीकारण्यात येतील.
- अधिक माहितीसाठी www.pcmcindia.gov.in संकेतस्थळाला भेट द्यावी
----------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.