सकाळ प्रीमियर क्रिकेट लीग उद्यापासून
पिंपरी, ता. १४ : सकाळ माध्यम समूहाच्यावतीने आणि पिंपरी चिंचवड टेनिस क्रिकेट असोसिएशन यांच्या मान्यतेने पिंपरी येथे आयोजित क्रिसाला ग्रुप आणि अनुप मोरे स्पोर्ट्स ॲण्ड सोशल फाउंडेशन प्रस्तुत पहिल्या सकाळ प्रीमियर क्रिकेट लीग स्पर्धेची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. मंगळवारपासून (ता.१६) क्रिकेटप्रेमींना स्पर्धेचा रोमांच अनुभवता येणार आहे.
पिंपरी येथील रयत शिक्षण संस्था संचालित नवमहाराष्ट्र महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा होणार आहेत. स्पर्धेची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता ही स्पर्धा कधी सुरू होतेय ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टेनिस चेंडूवर दिवस-रात्र पद्धतीने ही स्पर्धा खेळविली जाणार आहे. विजेत्या संघाला करंडक आणि दीड लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे.
उपविजेत्या संघाला चषक आणि एक लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. तृतीय क्रमांकाच्या संघाला ७५ हजार, चषक तसेच चतुर्थ क्रमांकासाठी ५० हजार रुपये आणि चषक दिला जाणार आहे. राज्यभरामधून एकूण ३२ संघांनी स्पर्धेसाठी नोंदणी केली आहे. निधी केटरर्स आणि ‘ऑक्सिकूल पॅकेजड् ड्रिंकिंग वॉटर’ यांचे स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य लाभले आहे.
‘टेप बॉल’ षटकाकडे लक्ष
सामन्यातील रोमांच आणखी वाढविण्यासाठी प्रत्येक तिसरे षटक हे ‘टेप बॉल’चे असेल. त्याने चेंडूला वेग आणि उसळी मिळणार असून खेळ अधिक जलद आणि रंगतदार होणार आहे. त्यामुळे खेळाडूंचा कस लागणार आहे, तर प्रेक्षकांनाही एक नवा अनुभव त्याच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यामुळे ‘टेप बॉल’च्या षटकाकडेही क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष राहणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये क्रिकेटमय वातावरण आहे. लेदर बॉल आणि टेनिस बॉल क्रिकेट खेळणाऱ्यांना चांगली संधी आहे. ‘सकाळ’तर्फे आयोजित प्रीमियर लीगमुळे अनेक खेळाडूंना चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. अशा स्पर्धांमुळे आणखी चांगले खेळाडू निर्माण होतील. नवोदितांना संधी मिळेल. भविष्यात चांगले खेळाडू निर्माण होतील.
- राजू कोतवाल, सचिव, पिंपरी चिंचवड शहर क्रिकेट असोसिएशन
पिंपरी चिंचवडमध्ये क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूंना ‘सकाळ’तर्फे आयोजित क्रिकेट स्पर्धेमुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. अशा सारख्या स्पर्धा निमयितपणे होणे गरजेचे आहे. आता टेनिस बॉल क्रिकेटची ‘क्रेझ’ आहे. त्यापद्धतीचा माहोल आहे. अशा स्पर्धांमधून चांगले खेळाडू निर्माण होऊ शकतात. ‘सकाळ’ प्रीमियर लीगमुळे पिंपरीतील वातावरण क्रिकेटमय झाले आहे.
- प्रदीप शेट्टी, संचालक, निधी केटरर्स
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.