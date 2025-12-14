पिंपरी चिंचवडमध्ये धावपटू येताच उत्साह
पिंपरी, ता. १४ ः युवकांपासून ते ५५ वर्षांपर्यंतच्या धावपटूंनी मॅरेथॉनमध्ये सहभाग होत आरोग्य, तंदुरुस्ती आणि सकारात्मक जीवनशैलीचा संदेश दिला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून पहाटे चार वाजता प्रारंभ झाल्यानंतर धावपटूंमध्ये उत्साह होता. जिवाची बाजी लावत, स्वतःच्या क्षमतेची परीक्षा घेत धावणाऱ्या स्पर्धकांनी संपूर्ण मार्गावर ऊर्जा निर्माण केली. साडेपाचच्या सुमारास मॅरेथॉन पिंपरी चिंचवडमधील थेरगाव येथील डांगे चौकात पोहोचली. डांगे चौकातील उड्डाणपुलावर स्पर्धकांनी वळून परतीच्या मार्गावर जायचे होते.
कुणालाही दुखापत होऊ नये किंवा दम लागल्यास तातडीची मदत मिळावी, यासाठी डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका मार्गावर सज्ज ठेवली होती. रस्त्यावरील वाहनांचा कोणताही अडथळा होऊ नये, यासाठी आयोजकांकडून संपूर्ण मार्गावर बॅरिकेड्स लावून रस्ते पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते. प्रत्येक चौकात चोख पोलिस व स्वयंसेवकांची व्यवस्था करण्यात आली होती. धावपटूंना पाहण्यासाठी अनेक नागरिकांनी आपली वाहने थांबवली होती.
महापालिकेच्या वतीने डांगे चौक, काळेवाडी फाटा, जगताप डेअरी, रक्षक सोसायटी चौक, सांगवी फाटा या मार्गावर पुरेशी प्रकाशव्यवस्था केली होती. तसेच रस्त्यांची स्वच्छता व साफसफाई एक दिवस आधीच पूर्ण केली होती. शिस्तबद्ध नियोजन, सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद यामुळे ही मॅरेथॉन केवळ स्पर्धा न राहता आरोग्य, तंदुरुस्ती आणि सकारात्मक जीवनशैलीचा प्रेरणादायी उत्सव ठरली.
