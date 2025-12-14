‘पीएमआरडीए’तर्फे ८३३ घरांची सोडत जाहीर
पिंपरी, ता. १४ : ‘‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या एकूण ८३३ सदनिकांची ऑनलाइन सोडत जाहीर झाली आहे. अत्यल्प उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) यांच्यासाठी ही सोडत असेल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असेल,’’ अशी माहिती पीएमआरडीएच्या अधिका-यांनी दिली.
‘पीएमआरडीए’च्या पेठ क्रमांक १२ येथे एकूण ३४० सदनिका तयार आहेत. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ५५ तर अल्प उत्पन्न गटासाठी २८५ सदनिका आहेत. अत्यल्प उत्पन्न गटातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २.५० लाख रुपयांचे अनुदान लागू आहे. याशिवाय पेठ क्रमांक ३०-३२ येथे उर्वरित ४९३ सदनिका तयार आहेत. त्यामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ३०६ आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी १८७ सदनिकांचा समावेश आहे.
सोडतीसाठी अर्जदारांची नोंदणी, अर्ज भरणे तसेच पेमेंट प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. त्याची सुरुवात सोमवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजता होईल. ऑनलाइन अर्ज भरणे आणि ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी (ता. १९) दुपारी १२ वाजता सुरू होईल. अर्जदारांना नोंदणी व अर्ज भरण्यासाठी २७ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मुदत आहे. ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारण्याची अंतिम वेळ २७ जानेवारी रात्री ११.५९ पर्यंत असेल. बँक ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’द्वारे अनामत रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत आहे.
स्वीकारलेल्या अर्जांची प्रारूप यादी ११ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ७ वाजता प्रसिद्ध होईल. यादीवर आक्षेप नोंदविण्याची मुदत १२ फेब्रुवारी सायंकाळी ५ पर्यंत राहील. अंतिम यादी १७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ७ वाजता जाहीर होईल. २६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता सदनिकांची ऑनलाईन सोडत होईल. या दिवशी सायंकाळी ६ वाजता यशस्वी अर्जदार तसेच प्रतीक्षा यादीतील अर्जदारांची नावे पीएमआरडीएच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होतील. इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी housing.pmrda.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन पीएमआरडीएने केले आहे.
