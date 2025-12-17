प्रसंगी मंगल कार्यालयांतही मतदान केंद्र
पिंपरी, ता. १७ ः ‘‘मतदारांच्या सोयीसाठी काही मतदान केंद्रांची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे. यात शाळा, महाविद्यालये किंवा मंगल कार्यालयांचा समावेश आहे. अशा ठिकाणांची पाहणी करून तिथे मतदान केंद्रे स्थलांतरित करण्याची सोय करावी,’’ अशा सूचना पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केल्या.
महापालिकेत निवडणूक संदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत हर्डीकर बोलत होते. हर्डीकर म्हणाले, ‘‘महापालिका निवडणूक कामासाठी नियुक्त सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी परस्पर उत्तम समन्वय ठेवून आपली जबाबदारी पार पाडावी. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नियमावलीनुसार अत्यंत जबाबदारीने पारदर्शक आणि नि:पक्षपातीपणे निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी.’’ बैठकीत निवडणूक विभागाचे उपआयुक्त सचिन पवार यांनी सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महापालिका निवडणूक कार्यक्रमाची संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली.
निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकारी
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे; उपजिल्हाधिकारी अनिल पवार, अर्चना पठारे, पल्लवी घाटगे, किरणकुमार काकडे, सुरेखा माने, हिम्मत खराडे, सुप्रिया डांगे, दीप्ती सूर्यवंशी, हनुमंत पाटील; सहआयुक्त मनोज लोणकर,; उपायुक्त सचिन पवार, संदीप खोत, अतुल पाटील, डॉ. चेतना केरुरे, व्यंकटेश दुर्वास, स्मार्ट सिटीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, सहाय्यक आयुक्त अतुल पाटील, अजिंक्य येळे, क्षेत्रीय अधिकारी पूजा दुधनाळे, निवेदिता घार्गे, तानाजी नरळे, राजाराम सरगर, अश्विनी गायकवाड, नायब तहसीलदार स्वाती गायकवाड, गौरी तेलंग आदी.
निवडणूक विभागाची तयारी...
- मतदारांच्या सोयीसाठी नव्याने काही मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार
- प्रभागातील मतदान केंद्र त्याच प्रभागात राहतील याची काळजी घेणार
- गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांशी समन्वय साधून कायदा-सुव्यवस्था राखली जाणार
- दिव्यांग आणि ज्येष्ठ मतदारांसाठी मतदान केंद्रांवर योग्य सुविधा उपलब्ध करून देणार
- संवेदनशील व आदर्श मतदान केंद्र निश्चित करणार
- मतदान साहित्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी बारकाईने लक्ष देणार
मतदानाबाबत सूचना...
- प्रत्येक प्रभागातून चार उमेदवार निवडून द्यायचे आहेत
- प्रत्येक मतदाराला चार उमेदवारांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे
- चार उमेदवारांना मतदान पद्धतीने ईव्हीएमची रचना आणि इतर तांत्रिक बाबींचे नियोजन असेल
एक लाख तक्रारींचा निपटारा
मतदार याद्यांबाबत सुमारे एक लाख तक्रारींचा निपटारा केला आहे. चुकीच्या प्रभागात नावे असल्याच्या तक्रारी दूर केल्या आहेत. दुबार मतदारांची पडताळणी प्रभागस्तरावर सुरू आहे. हे काम २७ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करून त्याच दिवशी मतदान केंद्रनिहाय याद्या प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ही निवडणूक प्रक्रिया संवेदनशील असल्याने सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहून आपल्या स्तरावर निवडणुकीचे सूक्ष्म नियोजन करावे. कोणतीही अडचण आल्यास वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन सर्व कामकाज प्रामाणिकपणे व जबाबदारीने पूर्ण करावे, असे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले.
मतदानानंतर दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणी होणार आहे. त्या प्रक्रियेचे नियोजन सुरू आहे. ही प्रक्रिया सर्वांसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. शहरात १७ लाख १३ हजार ८९१ मतदार आहेत. त्यांच्या नियोजनासाठी आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालये निश्चित
केली आहेत. कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर योग्य मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहेत.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, महापालिका