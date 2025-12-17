सकाळ संवाद
पोलिस ठाण्यासमोरील वाहनांमुळे नागरिक त्रस्त
सांगवी पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी विविध गुन्ह्यात, अपघातात सापडलेली वाहने पोलिस ठाण्यासमोर आणून ठेवली आहेत. ही वाहने वर्षानुवर्षे येथे असल्याने त्यावर धूळ, माती आणि गवत वाढले आहे. हा नवी सांगवीचा प्रमुख रस्ता असल्याने येथे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला आहे. या वाहनातून कुबट वास येत आहे. शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यातून बेवारस वाहनांचा लिलाव होत असून जागा मोकळी करण्याचे काम होत असताना सांगवी पोलिस ठाणे त्याबाबत उदासीन का आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे तातडीने या वाहनांचा लिलाव करून जागा मोकळी करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
NE25V77206
पदपथावरील कंटेनर हटवावे
थेरगाव येथील नवीन ‘बटरफ्लाय’ या पुलाच्या कामाच्या वेळी या ठिकाणी कंटेनर ठेवण्यात आला होता. पूल सुरू होऊन अनेक दिवस झाले, तरी कंटेनर अजूनही पदपथावर पडून आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना चालताना अडचण होत आहे. प्रशासनाने या समस्येची दखल घेऊन योग्य ती उपाययोजना करावी.
- सचिन हावलदार, थेरगाव
PNE25V77209
चेंबरची दुरुस्ती करावी
नालंदा ए-प्रेमलोक पार्क जवळील रस्त्यावर चेंबर तुटलेले आहे. प्रेमलोक पार्क येथे काही इमारती रिडेव्हलपमेंट साठी गेलेल्या आहेत. नवीन बांधण्यात येत असलेल्या इमारतींच्या स्लॅबचे काम सुरु असताना अवजड वाहनांची वर्दळ असते, हा चेंबर तुटलेला असल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेने लवकरात लवकर या चेंबरची दुरुस्ती करावी.
- कालिदास कोकीळ, प्रेमलोक पार्क चिंचवड.
25V77207
व्हॉल्व्ह मधून पाणी गळती सुरू
पिंपरी-चिंचवड लिंक रोड ते चिंचवड कडून पिंपरी कडे जाताना, गावडे पेट्रोल पंपाच्या डाव्या बाजूला पाण्याच्या व्हॉल्व्ह मधून मागील अनेक दिवसांपासून पाणी गळती सुरु आहे. यामधून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. पाणी पुरवठा विभागाने हा व्हॉल्व्ह लवकरात लवकर दुरुस्त करावा.
- नीलेश जाधव, चिंचवडगाव
PNE25V77208
