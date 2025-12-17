अडथळा ठरणारे ५२ थांबे हलविणार
पिंपरी, ता. १७ ः पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या विभागीय व्यवस्थापक राजेश जाधव, पिंपरी चिंचवड पोलिस उपायुक्त (वाहतूक शाखा) विवेक पाटील आणि महापालिकेचे स्थापत्य विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली पिंपरी चिंचवड शहर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील पीएमपीएमएल बस थांब्याचा संयुक्त सर्व्हे करण्यात आला. या वेळी अरुंद रस्ते, चौक आणि सिग्नलच्या जवळ असलेले सुमारे ५० ते ५५ बस थांबे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार असल्याचा दावा तीनही प्राधिकरणांनी केला आहे.
‘पीएमपीएमएल’मार्फत सुमारे दोन हजार बसगाड्या चालविण्यात येतात. प्रवाशांच्या सोयीसाठी स्टेनलेस स्टील बस थांबे बसविण्यात आले आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत नऊ हजारांपेक्षा जास्त थांबे आहेत. पण, स्टेनलेस स्टील, साधे आणि स्मार्ट सिटी अंतर्गत बसविण्यात आलेल्या बसथांब्यांची संख्या केवळ १,१०० ते १,२०० आहे. उर्वरित ठिकाणी पाट्या बसविण्यात आल्या आहेत. बहुतांश बस थांबे हे चौकातच बसविण्यात आले आहेत. बस रस्त्याच्या मधोमध थांबून प्रवाशांची चढ उतार करत असल्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या काही दिवसात वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. नागरिकांना तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते. ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील वाहतूक विभाग ॲक्शन मोडवर आले आहे. वाहतूक विभागाने पिंपरी चिंचवड शहर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील अरुंद रस्ते, सिग्नल आणि चौकातील ४० बस थांबे काढण्याबाबत सांगितले आहे. यानंतर वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक, पालिकेचे स्थापत्य विभागातील ज्युनिअर इंजिनिअर आणि पीएमपीएमएल विभागीय व्यवस्थापक यांनी गेल्या आठवड्यात हिंजवडी, वाकड, पिंपरी, चिंचवड, निगडी, सांगवी, भोसरी, दिघी, आळंदी, तळवडे, देहूरोड, महाळुंगे आणि चाकण परिसरात संयुक्त सर्व्हे केला. यावेळी वाहतुकीस अडथळा ठरणारे सुमारे ५२ बस थांबे निश्चित केले आहेत. पुढील काही दिवसांत हे बसथांबे सध्याच्या ठिकाणांवरून ४० ते ५० मीटर अंतर पुढे किंवा मागे हलविणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.
चौकातील थांबे वाहतुकीस अडथळा ठरत आहेत. ते बस थांबे काढण्याबाबत पीएमपीएमएलला सांगितले आहे. त्यासाठी संयुक्त सर्व्हे केला आहे.
- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा
वाहतूक विभागाने दिलेल्या पत्रानुसार सर्व्हे करून कोणते थांबे हलवायचे हे निश्चित करण्यात आले आहे. लवकरच हे थांबे काढण्यात येतील. - सतीश गव्हाणे, महाव्यवस्थापक, पीएमपीएमएल
