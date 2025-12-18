बिबट्याच्या भीतीने पवनमावळात गवत जाळण्याचे प्रकार
सोमाटणे, ता.१८ ः बिबट्याचा वाव अद्याप पवनमावळात असल्याने भीतीमुळे नागरिकांनी बांधावरील, शेताजवळील तसेच डोंगरालगतचे गवत जाळण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.
पवनमावळ पूर्व भागात उसाचे क्षेत्र अधिक असल्याने महिनाभरापासून बिबट्याने या भागातील उसाच्या शेतात आश्रय घेतला आहे. दारुंब्रे, गोडुंब्रे, शिरगाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना बिबट्या दिसल्याने भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या उसाची तोडणी चालू असल्याने बिबट्याचे आश्रय स्थान कमी होत असल्याने त्याचा निवास बांधावरील, गवत, झाडी, डोंगर दरीतील झाडी या ठिकाणी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भीती पोटी शेतकऱ्यांचा कल शेतालगतचे, डोंगरावरील गवत जाळण्याकडे आहे. गवत जाळताना हा जाळ डोंगरापर्यंत जाऊन डोंगरालाही वणवा लागण्याचा धोका आहे.
शेतकऱ्यांनी शेतात जाताना खबरदारी घ्यावी, बिबट्या दिसल्यास वन विभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, वन विभागाशी संपर्क साधावा, वणवे लावू नये.
- प्रकाश शिंदे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मावळ
