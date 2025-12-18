सकाळ संवाद
बंद वाहतूक दिवे सुरू करा.
पिंपळे निलख येथे शहीद अशोक कामटे उद्यान जवळील तसेच कै. श्रीपती टकले चौक येथील वाहतूक नियंत्रण दिव्यामध्ये बिघाड झाल्यामुळे मागील दोन दिवसांपासून वाहतूक दिवे बंद आहेत. कार्यालयीन कामकाजावेळी वाहनांची वर्दळ असल्याने कोंडीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे संबंधित विभागाने वाहतूक दिवे पुन्हा कार्यान्वित करावेत.
- सनी शिंदे, पिंपळे निलख.
PNE25V77553
चौधरी पार्क परिसरातील पदपथावर अडथळे
वाकड येथील चौधरी पार्क रस्त्यावर बॅनर, पोस्टर आणि लोखंडी जाळ्या अनेक महिन्यांपासून पदपथावर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे पादचाऱ्यांना अडचण होत आहेत. या साहित्याभोवती कचरा, घाण, टाकाऊ साहित्य जमा झाले आहे. तसेच रस्त्यावर बेवारस वाहने वर्षानुवर्षे पडून आहेत. महापालिकेत वारंवार कळवून देखील उपाय होत नाहीत. पदपथाचा वापर करता येत नसल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागते. यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने पदपथावरील अडथळे, भंगार साहित्य, बेवारस वाहनांवर कारवाई करून रस्ता वाहतुकीस उपलब्ध करून द्यावा.
- एक वाचक, वाकड
PNE25V77547
कचऱ्यामुळे परिसर अस्वच्छ
पिंपळे निलख येथील दत्त मंदिर, उद्यान, बसस्टॉप व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेले विरंगुळा केंद्राच्या आजूबाजूला कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. शहर स्वच्छ दिसावे याकरिता कचराकुंडी मुक्त शहर ही संकल्पना राबविण्यात आली. या संकल्पनेमुळे शहरातील कचराकुंडी तर गायब झाली आहे. अनेक ठिकाणी अद्यापही कचरा टाकला जात आहे.
- शंकर गाईगडे, पिंपळे निलख
PNE25V77545
‘सकाळ संवाद’ची दखल
चिंचवडेनगर येथील कचराकुंडी याबद्दल ‘सकाळ संवाद’ मार्फत प्रश्न उपस्थित केला होता. याची दखल घेत येथील कचरा उचलण्यात आला असून ‘कचरा टाकू नये’ अशी पाटी या ठिकाणी प्रशासनाने लावली आहे. प्रशासन व ‘सकाळ’ यांचे आभार.
- सुहास कुलकर्णी, चिंचवडेनगर
PNE25V77546
