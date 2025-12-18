चौकातील बस स्थानक काढणार, मग रिक्षा थांबे कधी?
पिंपरी, ता. १८ ः वाहतुकीस अडथळा होत असल्याने पिंपरी चिंचवड शहर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील चौकातील आणि सिग्नल जवळील सुमारे ४० बस थांबे काढण्याचे पत्र पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या वाहतूक शाखेने पीएमपीएमएलला दिले. मात्र, शहरातील चौकाचौकात रिक्षा चालकांनी अनधिकृत थांबे उभारून चौकांवर कब्जा केला आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिस हे रिक्षा थांबे हलवायला कधी सांगणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दिवसेंदिवस शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्ये बरोबरच वाहनांची संख्या देखील झपाट्याने वाढत असून २५ लाखांवर शहरातील वाहनांची संख्या गेली आहे. शहरातील रुंद आणि प्रशस्त रस्ते, ३५ पेक्षा अधिक पूल तसेच उड्डाणपूल शहराच्या वाहतुकीला गती देतात. मात्र असे असताना, शहरातील वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे दररोज वाहतूक कोंडी होत असल्याने हे प्रशस्त रस्ते आणि पूल अपुरे पडत असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांवर अनधिकृत बांधकामे, पथारी चालक, रिक्षा थांबे आणि पीएमपीएमएल बस थांब्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक शाखेने चौकातील, सिग्नल जवळील आणि अरुंद रस्त्यांवरील पीएमपीएमएल बस थांबे काढण्यास पीएमपीएमएलला सांगितले आहे. पीएमपीएमएल प्रशासनाने यावर कार्यवाही सुरु केली असून बस थांबे निश्चित केले आहेत. मात्र शहरातील चौकाचौकात रिक्षा चालकांनी अनधिकृत रिक्षा थांबे उभारले आहेत. या रिक्षा अस्ताव्यस्त उभ्या केल्या जात असल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो व त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. बस थांब्या बरोबरच वाहतूक कोंडीस रिक्षा थांबेही कारणीभूत आहेत. पीएमपीएमएल बस थांबे हलविणार असल्याने रिक्षा थांबे कधी हलविणार असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
नियम काय आहे?
इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) नियमानुसार वळणाच्या मार्गावर कोठेही वाहने उभी करण्यास बंदी आहे. मुख्य चौकाच्या ७५ मीटर अंतरावर कोणताही बसथांबा असू नये. रिक्षाथांबाही चौकापासून ७५ मीटरपेक्षा दूर असला पाहिजे.
शहरातील प्रत्येक चौकात रिक्षा थांबे आहेत. रिक्षा थांब्यांमुळे वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे हे रिक्षा थांबे चौकातून काढायला पाहिजे.
- मनोज गाडे, नागरिक
शहरातील चौकात वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई केली जात आहे.
- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा
