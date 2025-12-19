सकाळ संवाद
धोकादायक चेंबरची दुरुस्ती करावी
वल्लभनगर मेट्रो स्थानक उतरून बस स्थानकाकडे जाणाऱ्या मार्गावरील चेंबर उघडे अवस्थेत आहे. या उघड्या चेंबरमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या चेंबरचे झाकण व्यवस्थितरीत्या बसवावे.
- रमेश देव, चिंचवड
PNE25V77845
रिफ्लेक्टर खांबाची दुरवस्था
पिंपळे गुरव ते सृष्टी चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने प्लॅस्टिक चे रिफ्लेक्टर खांब बसविले आहे. परंतु खांब बसवून आठच दिवस झाले असता त्यापैकी एक खांब वाकला गेल्यामुळे मोडकळीस आला आहे. यावरून या खांबांची गुणवत्ता लक्षात येते. महापालिकेने या समस्येची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी तसेच या खांबाची त्वरित दुरुस्ती करावी.
- नितीन सोनवणे, पिंपळे गुरव
PNE25V77849
पाणी गळती थांबवावी
चिंचवड मार्गे पिंपरी कडे जाताना, गावडे पेट्रोल पंप परिसरात डाव्या बाजूस असलेल्या पाण्याच्या व्हॉल्व्ह मधून मागील अनेक दिवसांपासून पाणी गळती सुरु आहे. या गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाने या व्हॉल्व्ह ची तत्काळ दुरुस्ती करावी.
- नीलेश जाधव, चिंचवडगाव
: PNE25V77847
चेंबरचे झाकण दुरुस्त करावे
वाकड येथील भुजबळ चौक ते सखाराम चोखू वाघमारे अंडर पास रस्त्यावरून भुजबळ पुलाकडे जाताना डाव्या बाजूस चेंबर धोकादायक अवस्थेत आहे. या चेंबरचे झाकण खड्ड्यात पडले आहे, त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या चेंबरची दुरुस्ती करून मजबूत झाकण बसवावे.
- सुनील डाके, बाणेर
25V77850
