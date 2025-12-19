अग्निशमन विभागाचा ॲक्शन प्लॅन होणार
पिंपरी, ता. १९ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) अग्निशमन विभाग नागरी सुविधांसाठी सज्ज झाला आहे. पुणे जिल्ह्यातील आगीच्या घटना, अपघात, रेस्क्यू आणि सेवा देण्यासाठी हा विभाग तत्पर आहे. नागरी आणि ग्रामीण सेवांमधील समन्वय, उपकरणे, मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांचा अभ्यास यांसह अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जवळपास दीडशे कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक ठेवण्यात येणार आहे.
नागरी भागासाठी अग्निशमन सेवा प्रतिसाद कालावधी हा कमाल पाच मिनिटांचा असणे आवश्यक आहे. तसेच, ग्रामीण भागासाठी तो वीस मिनिटांचा असेल, असे प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे नागरी भागासाठी दहा चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी एक अग्निशमन केंद्र आवश्यक असून, ग्रामीण भागासाठी प्रति ५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी अग्निशमन टेंडर आवश्यक आहे. दरम्यान, ५० हजार लोकसंख्येसाठी एक फायर इंजीन म्हणजेच अग्निशमन वाहन आवश्यक असून, तीन लाखापर्यंत सहा फायर वाहन आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे तीन ते पाच लाख लोकसंख्येसाठी एक रेस्क्यू टेंडर आवश्यक आहे.
अग्निशमन सेवा प्रस्थापित करण्यासाठी क्षेत्रफळानुसार आवश्यक अग्निशमन केंद्र तसेच, लोकसंख्येनुसार किमान आवश्यक वाहने, तसेच यंत्रसामुग्री, उपकरणे याबाबत केंद्र शासनाच्या स्थायी अग्निशमन सल्लागार कौन्सिलच्या शिफारशीनुसार काही नियम आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रामुख्याने नऊ तालुक्यांसह पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील काही भागांतील सेवा सुधारण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात तशी आणखी चांगली सेवा देण्यासाठी उपयुक्त आणि सुधारणेसाठी तांत्रिक आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
‘‘वाढते नागरीकरण, लोकसंख्येचा विचार करता काही बदल करणे आवश्यक असल्याने त्यानुसार आराखडा तयार करण्यात येईल. त्याचा आढावादेखील घेण्यात येत आहे. नागरिकांना अधिकाधिक सेवा देण्यासाठी अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करण्यात येत आहे.
- देवेंद्र पोटफोडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पीएमआरडीए

