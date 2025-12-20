चांदखेड-शिवणे रस्त्यालगतच्या अनधिकृत टपऱ्यांवर कारवाई
सोमाटणे, ता. २० ः जुन्या चांदखेड-शिवणे या रस्त्यालगतच्या अनधिकृत टपऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या टपऱ्यांमुळे वाहतुकीला अडथळा होत होता. या टपऱ्या त्वरित हटवाव्यात अशी नोटीस ग्रामपंचायतीने संबंधित टपऱ्याधारकांना दिली होती. परंतु त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.
अखेर ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन अतिक्रमण काढण्याबाबतचा ठराव करून या ठरावाची प्रत संबंधित विभाग, जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडे दिली. परंतु संबंधित विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही याकडे दुर्लक्ष केल्याने या टपऱ्यांचा अडथळा कायम होता. माजी पंचायत समिती सदस्य दत्तात्रेय माळी यांनी याबाबतचे निवेदन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयास आदेश द्यावे अशी मागणी केली होती. याची तातडीने दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिल्याने संबंधित विभागाकडून टपऱ्या हटविण्याच्या कामाला वेग आला आहे.
