थंडीचा गारवा वाढताच ‘मॉर्निंग वॉकसाठी’ गर्दी
पिंपरी, ता. २० : शहरात मागील काही दिवसांपासून थंडीचा कडाका वाढला असून, गारव्यात नागरिकांची ‘मॉर्निंग वॉकची’ ओढ वाढली आहे. शहरातील दुर्गा टेकडी, निगडी-प्राधिकरण परिसरातील गणेश तलाव तसेच इतर मोकळ्या जागांवर पहाटेपासूनच नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. आरोग्याबाबत वाढलेली जागरूकता आणि थंड हवामानाचा आनंद घेण्यासाठी नागरिक घराबाहेर पडत असल्याचे चित्र आहे.
पहाटे चार वाजल्यापासूनच अनेक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवक आणि लहान मुलेही चालण्यासाठी येताना दिसत आहेत. थंडीमुळे वातावरणात प्रसन्नता असून, चालणे, धावणे, योगासन, प्राणायाम यासाठी अनुकूल हवामान निर्माण झाले आहे. रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात पहाटे चालणे आरोग्यास उत्तम असल्याने नागरिक घराबाहेर पडत आहेत.
दुर्गा टेकडीवर वाढलेली चहल-पहल
दुर्गा टेकडी हा परिसर ‘मॉर्निंग वॉकसाठी’ प्रसिद्ध आहे. थंडी वाढल्याने येथे येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे. टेकडीवरील स्वच्छ हवा, हिरवळ आणि उंचीवरून दिसणारे शहराचे दृश्य नागरिकांना आकर्षित करत आहे. काही कुटुंबासह तर काही मित्रमंडळीसह येथे फिरायला येत आहेत.
गणेश तलाव परिसरातही लगबग
निगडी-प्राधिकरणातील गणेश तलाव परिसरात पहाटेपासूनच नागरिकांची गर्दी वाढली आहे. तलावाभोवती फिरण्यासाठी असलेला ट्रॅक, शांत वातावरण आणि पाण्यावर पडणारे सूर्यकिरण यामुळे हा परिसर ‘मॉर्निंग वॉकसाठी’ पसंतीचा आहे. काही नागरिक येथे योगा, ध्यानधारणा तर काहीजण चालण्याचा व्यायाम करतात.
तज्ज्ञांचा सल्ला
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, थंड वातावरणात पहाटे फिरणे शरीरासाठी लाभदायक ठरते. यामुळे शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते, वजन नियंत्रणात राहते आणि मानसिक तणाव कमी होतो. तसेच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार यांसारख्या आजारांपासून दूर राहण्यासाठी ‘मॉर्निंग वॉक’ उपयुक्त ठरतो.
थंडी वाढल्याने मॉर्निंग वॉकसाठी नागरिकांची संख्या वाढली
दुर्गा टेकडी व गणेश तलाव परिसरात पहाटेपासून गर्दी
ज्येष्ठ नागरिक, महिला व युवकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
चालणे, धावणे, योगा व प्राणायमसाठी अनुकूल हवामान
