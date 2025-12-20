डांगे चौकातील मजूर अड्डा स्थलांतराच्या हालचाली
पिंपरी, ता. २० ः सकाळचे सात वाजले की जेवणाचा डबा हातात घेऊन डांगे चौकात उभे राहणारे हात आता अस्वस्थ झाले आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून कामाच्या शोधात इथे उभे राहणाऱ्या मजुरांना बाजूला स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने त्यांच्या रोजीरोटीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महापालिकेकडून पर्यायी जागेची व्यवस्था होत असली तरी, इथून हलायचं नाही, अशी ठाम भूमिका मजुरांनी घेतली आहे.
डांगे चौकातील उड्डाणपुलाच्या बाजूला पदपथाची व्यवस्था करून मजूर अड्डा तेथे स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू आहे. मात्र, या निर्णयाला मजुरांचा तीव्र विरोध असून, हा प्रश्न त्यांच्या रोजीरोटीशी निगडित असल्याने असंतोष वाढत आहे. दररोज एक ते दीड हजार मजूर सकाळी कामाच्या शोधात हातात जेवणाचा डब्बा आणि कामाची अवजारे घेऊन याठिकाणी उभे राहतात. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले मजूर तसेच परप्रांतीय कामगार मोठ्या संख्येने येथे दररोज एकत्र येतात. पिंपरी-चिंचवड हे हाताला काम देणारे औद्योगिक शहर असल्याने रोजगाराच्या आशेने कामगारांचा ओघ सातत्याने वाढत आहे. बांधकाम क्षेत्रात निर्माण होणारी मजुरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी हेच कामगार वेळेवर उपलब्ध होतात. अगदी नाममात्र मजुरीवर मिळेल ते काम करण्याची त्यांची तयारी असते, कारण त्यांच्यासाठी काम मिळणे हाच जगण्याचा एकमेव आधार आहे. सकाळी सात ते साडेअकरा या कालावधीत हे मजूर मोठ्या संख्येने येथे थांबतात. मात्र, आता अचानकपणे त्यांना येथून बाजूला पशुसंवर्धन विभागाच्या सीमेलगत पदपथावर स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराच्या संधींवरच गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोणताही ठोस पर्याय न देता स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, या कष्टकरी मजुरांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
सद्यःस्थिती
- डांगे चौकात मजूर अड्ड्यामुळे दररोज वाहतूक कोंडी होते.
- पीएमपीएमएल बसेसना अडथळा निर्माण होतो.
- पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडणे धोकादायक ठरत आहे.
- अपघाताचा धोका वाढला आहे.
रोज सकाळी सात वाजता इथे उभा राहतो. काम मिळालं तरच माझ्या कुटुंबाचा खर्च भागतो. आम्ही कुणालाही त्रास देत नाही, रस्ता अडवत नाही. अचानक जागा बदलली तर आम्हाला काम देणारे लोक इथे येणार नाहीत. आमचे रोजचे काम बंद होईल. आम्हाला जिथे आहोत तिथेच उभे राहू द्या.
- मुकेश निषाद, मजूर
-------
बिहारमध्ये काम नाही म्हणून इथे आलो. इथेच रोज सकाळी काम मिळेल या आशेने उभा राहतो. काम मिळालं नाही तर उपाशी राहावे लागते. स्थलांतर केलं तर आमच्यासारख्या गरीब मजुरांचे काय होणार? हा आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. आमच्यावर अन्याय करू नये.
- चंदन यादव, मजूर
--------
डांगे चौकात उभे राहिल्यावर सकाळी लवकर काम मिळते आणि काम झाल्यावर लगेच घरी जाता येते. त्यामुळे दिवसाचा वेळ वाचतो. इथून जर आम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी हलवले, तर तिथे काम मिळेल की नाही याची खात्री नाही. काम मिळाले नाही तर घर कसे चालवायचे? त्यामुळे मजूर अड्डा इथून हलवू नये, हीच आमची विनंती आहे.
- गणेश कांबळे, मजूर
--------------
डांगे चौकातील वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता उड्डाणपुलाखाली मजुरांचे थांबणे गैरसोयीचे आणि धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे मजुरांना अन्य सुरक्षित ठिकाणी थांबण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार सुरू आहे. या संदर्भात कामगारांना विश्वासात घेऊनच योग्य तोडगा काढण्यात येणार आहे.
- बापू ढेरे, पोलिस निरीक्षक (वाहतूक), वाकड
---------
मजुरांना उड्डाणपुलाच्या बाजूला सुरक्षितपणे उभे राहता यावे, या उद्देशाने डांगे चौकातून चिंचवडकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत अत्याधुनिक पद्धतीचा पदपथ तयार करण्यात येत आहे. याबाबत वाहतूक पोलिसांशी सविस्तर चर्चा झाली असून पदपथाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील काही दिवसांत हे काम पूर्ण करण्यात येईल.
-सुनील पवार, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
