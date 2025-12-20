मोठ्या प्रवेशांमुळे भाजपची निवडणुकीपूर्वीच सरशी
जयंत जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २० : पिंपरी चिंचवडमधील १६ माजी नगरसेवकांसह २३ जणांचा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याहस्ते भाजपमधील प्रवेशाचा सोहळा मुंबईत झाला. यात एक माजी महापौर, दोन माजी उपमहापौर, तीन माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि एक विरोधी पक्षनेता समाविष्ट आहे. मुख्य म्हणजे यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १२ माजी नगरसेवक आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील पक्षप्रवेशामुळे भाजपने निवडणुकीपूर्वीच मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधकांवरही सरशी मिळवि आहे. विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच कमी करण्याची यशस्वी चाल भाजपने खेळली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तीन व काँग्रेसचे एक माजी नगरसेवक आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रवेशाचा धडाका सुरू केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत भाजप, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचे प्रवेश नुकतेच घडवून आणले. यामुळे भाजपमध्ये काही काळ अस्वस्थता होती. त्यानंतर भाजपनेही राजकीय धक्कातंत्र वापरले. आणखी काही माजी नगरसेवकांसह १२ जण येण्याची दाट शक्यता आहे.
शहरात भाजप नगरसेवकांची एक अंकी संख्या दोन अंकावर नेणारे माजी शहराध्यक्ष दिवंगत अंकुश लांडगे यांचे पुतणे माजी नगरसेवक रवी लांडगे यांना पुन्हा घेण्यास काही नेत्यांचा विरोध होता. मात्र वरिष्ठ पातळीवरून हस्तक्षेप झाल्याने त्यांचाही प्रवेश निश्चित झाला. आपली जागा सुरक्षित करण्यासाठी अनेक माजी नगरसेवकांनी पक्ष प्रवेश केल्याची चर्चा आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी महापौर संजोग वाघेरे यांच्याकडे पक्षाचे शहरप्रमुख पद होते. परंतु; त्यांच्या पत्नी उषा वाघेरे राष्ट्रवादीमध्येच होत्या.
प्रवेशामागील समीकरणे
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जे पदाधिकारी भाजपमध्ये गेले आहेत. त्यांपैकी अनेकांना अजित पवार यांनी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, क्रीडा समिती सभापती अशी चांगली पदे दिलेली होती. परंतु; राजकारणात जिकडे सत्तेचे वारे वाहते तिकडेच जाण्याचा कल अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे जे देशात, राज्यात होतेय त्याचाच कित्ता अजित पवार यांच्या समर्थकांनी पिंपरी चिंचवडमध्येही गिरविला. यामधील अनेकांना असे वाटत होते की, फक्त निवडून येऊन काय उपयोग? विरोधात राहिलो तर; विरोधी पक्षनेते हे एकमेव पद, त्यासाठीही स्पर्धा भरपूर राहणार. मग; सत्ताधारी पक्षात गेलो तर किमान काही पदे मिळतील व सत्तेची फळे चाखायला मिळतील म्हणूनच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
