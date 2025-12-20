डॉ. बाबा आढाव यांचे कार्य सुरू ठेवण्याचा निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २० ः श्रमप्रतिष्ठेची संस्कृती रुजविण्यासाठी अखंड प्रयत्न करणारे सत्यशोधक डॉ. बाबा आढाव यांचे कार्य अखंडितपणे सुरू ठेवण्याचा सामूहिक निर्धार करण्यात आला. आकुर्डीतील श्रमिक भवन येथे शुक्रवारी (ता. १९) स्मरणसभा झाली. यात सहभागी कार्यकर्त्यांनी हा निर्धार केला.
आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही असे म्हणत डॉ. बाबा आढाव यांनी गरीब, श्रमिक, शोषित व विस्थापित वर्ग, हमाल, मापाडी, रिक्षा चालक, धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी, शेतमजूर अशा सर्व कष्टकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘क्रांती झिंदाबाद’चा आवाज बुलंद केला. ‘आधी पुनर्वसन मग प्रकल्प’ ही भूमिका सरकारला घेण्यास त्यांनी भाग पाडले. कष्टकऱ्यांचे नेते म्हणून डॉ. बाबा आढाव हे सदैव प्रेरणास्थान असणार आहेत. त्यामुळेच त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार स्मरण सभेमध्ये करण्यात आला.
यावेळी रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार, अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या शैलजा चौधरी, उर्वशी गाढवे, अनिता आव्हाळे, रिक्षा पंचायतीचे सिद्धार्थ चव्हाण, श्रीकांत आहेर, शैलेंद्र गाडे, मनीषा महाजन, नीलम अय्यर, धनाजी येळकर, हमाल पंचायत उपाध्यक्ष दत्तात्रय डोंबाळे, सचिव गोरख मेंगडे, आयटकचे अनिल रोहम, सिद्दिकी शेख, गजानन आढाव, बि. डी. यादव, शारदा मुंडे पाटील, गणेश देशमुख, भारत महानवर, काशिनाथ नखाते उपस्थित होते.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. या कार्यक्रमासाठी रिक्षा पंचायत पिंपरी चिंचवडचे अशोक मिरगे आणि काशिनाथ शेलार यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
