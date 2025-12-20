निवडणूक कामकाज प्रशिक्षणाला १,१९१ जणांनी मारली दांडी!
पिंपरी, ता. २० ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीचे कामकाज हाताळण्याच्या प्रशिक्षणाला तब्बल १ हजार १९१ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दांडी मारली. आता रविवारी (ता. २१) होणाऱ्या सत्राला उपस्थित राहून प्रशिक्षण घ्यावे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मनुष्यबळ कक्षाचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी दिला.
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह व आकुर्डी प्राधिकरण येथील ग. दि. माडगूळकर सभागृह येथे एकूण ४ हजार ७६५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार शनिवारी (ता. २०) पहिले सत्र पार पडले. त्यात एकूण ३ हजार ५७३ अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले. रविवारी गैरहजर राहिल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम कलम १४ (२) (३) (४) नुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा लोणकर यांनी दिला.
निवडणूक प्रक्रियेवेळी कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून प्रशिक्षणादरम्यान सर्व शंकांचे निरसन करून घ्यावे. वेळोवेळी आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण सत्रांना उपस्थित राहावे, अशा सूचना अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे यांनी उपस्थितांना दिल्या. विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रशिक्षणात संगणकीय सादरीकरणाद्वारे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात आले.
