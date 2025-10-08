शहर-उपनगरांत जोरदार पाऊस
पिंपरी, ता. ८ : शहर-उपनगरांत बुधवारी (ता.८) दुपारच्या सुमारास जोरदार पाऊस झाला. शहरात सकाळपासून कडक ऊन पडले होते. मात्र, साडेतीनच्या सुमारास वातावरण बदलले. आकाशात ढग दाटून आले आणि काही क्षणांत मुसळधार पाऊस सुरू झाला.
शहर-उपनगरांत सुमारे अर्धा तास पावसाचा जोर कायम होता. त्यामुळे सर्वच मुख्य रस्त्यांवर पाणी साचले. तर, सखल भाग पुन्हा पाण्याखाली गेल्याचे दिसले. प्रामुख्याने पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, रावेत, वाकड, निगडी या भागांत जोरदार पाऊस झाला. सप्टेंबरमध्ये संततधार पडणाऱ्या पावसाने मात्र या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच विश्रांती घेतली होती. कडक उन्हामुळे शहरातील कमाल तापमानात वाढ झाली होती. दुपारी चांगलेच उकडत होते. तर सकाळी व रात्री थंड वातावरण अनुभवायला मिळत होते. अशातच बुधवारी दुपारी झालेल्या पावसामुळे कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या नागरिकांची तारांबळ उडाली. तर, ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने काही काळ वाहतूकही मंदावली होती.
