पाचवर्षीय बालकाचा ट्रेलरच्या धडकेत मृत्यू
पिंपरी, ता. २१ : धडक दिलेल्या भरधाव ट्रेलरच्या चाकाखाली सापडून दुचाकीवरील पाचवर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला, तर महिला गंभीर जखमी झाली. दिघीतील अलंकापुरम मार्गावर ही दुर्घटना घडली. शिवांश नितीन रासकर (वय ५) असे मृताचे नाव आहे. जयश्री संदीप पाटील (वय ३५) या जखमी झाल्या. याप्रकरणी अनिल रासकर (रा. चऱ्होली बुद्रुक) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी ट्रेलरचालक अशोक येवले (रा. रुपीनगर, निगडी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादीच्या भावाची पत्नी श्रद्धा रासकर, त्यांची मैत्रीण जयश्री पाटील आणि श्रद्धा यांचा पाचवर्षीय मुलगा शिवांश हे तिघे जण दुचाकीवरून चिंचवडला जात होते. त्या वेळी त्यांच्या दुचाकीला ट्रेलरने धडक दिली.
