डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील सिग्नल बंद
पिंपरी, ता. १८ : पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात जलवाहिनीसाठी बस रॅपिड ट्रान्झिट (बीआरटी) मार्ग खोदला आहे. त्यामुळे चौकातील सिग्नल यंत्रणेची विद्युतवाहिनी तुटली आहे. मागील काही दिवसांपासून या चौकातील सर्व सिग्नल बंद आहे. त्यामुळे वाहतूक विस्कळित झाली आहे. चारही दिशांनी वाहने अतिवेगाने येत असल्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेकर चौक हा पिंपरीतील महत्त्वाचा चौक आहे. येथून पिंपरी रेल्वे स्थानक, पिंपरी मार्केट, शगुन चौक, नेहरूनगर, खराळवाडी आणि निगडीकडे जाता येते. जवळच महापालिकेची मुख्य इमारत असल्यामुळे वर्दळ असते. वाहतूक सुरळीत सुरू राहण्यासाठी आणि पादचाऱ्यांना सुरक्षित रस्ता ओलांडता यावा, म्हणून चौकात चारही बाजूला सिग्नल आहेत. दरम्यान, निगडी ते दापोडी ‘बीआरटी’ मार्गात जलवाहिनीकाम सुरू आहे. या कामासाठी पिंपरीतील डॉ. आंबेडकर चौकात ‘बीआरटी’ मार्ग खोदला आहे. या दरम्यान मुख्य वाहिनी तुटली असल्याने सिग्नलचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. या स्थितीत मंगळवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास या चौकात वाहतूक पोलिस कर्मचारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली होती.
चौकात सिग्नल बंद असल्याने कोणीही वाहन चालक चौकात थांबत नाही. त्यामुळे सर्वबाजूंनी वाहने चौकात ब्लॉक होऊन कोंडी होते. वाहतूक पोलिस तेथे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
- अमित जोशी, वाहनचालक
बीआरटी मार्गात जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू असल्याने सिग्नल यंत्रणेचा वीजपुरवठा खंडीत झाला आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाला सांगितले आहे.
- वर्षाराणी पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक
