ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळ
पिंपरी, ता. २७ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडे थकबाकी नसल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र उमेदवारांना मिळावे म्हणून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ऑनलाइन अर्जप्रणाली विकसित केली आहे. याबाबत माहिती देणारी चित्रफीत महापालिकेच्या pcmcindia.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर टाकण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी त्याद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले. ऑनलाइन अर्जाची संबंधित विभागांमार्फत तपासणी करून त्याच प्रणालीतून ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली जातील. त्यानुसार उमेदवारांना एकच सर्वसमावेशक ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात येईल. उमेदवारांनी नामनिर्देशन अर्जासोबत जोडणे ते जोडणे बंधनकारक आहे. विविध विभागांचे स्वतंत्रपणे ना हरकत दाखले सादर करण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भातील सूचना यापूर्वीच आयुक्त तथा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली असून २४ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीत सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्यात आली, अशी माहिती उपायुक्त तथा नोडल अधिकारी राजेश आगळे यांनी दिली.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.