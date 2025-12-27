मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यासाठी ३ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मतदार याद्या प्रसिद्धीसाठी
तीन जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ
पिंपरी, ता. २६ : महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ च्या अनुषंगाने केंद्रनिहाय मतदार यादी जाहीर करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार मतदान केंद्रनिहाय याद्या प्रसिद्ध करण्यासाठी तीन जानेवारी २०२६ रोजी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व महापालिकांना दिलेल्या सूचनेनुसार दुबार मतदार व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीचे कंट्रोल चार्ट संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासाठी २७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तर मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी ३ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रनिहाय याद्या प्रसिद्ध करण्यासाठी २७ डिसेंबर २०२५ तारीख निश्चित केली होती.
