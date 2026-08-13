पिंपरी-चिंचवड

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वाचक लिहीतात
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पिंपळे सौदागर भागात अपुरा पाणी पुरवठा
पिंपळे सौदागर येथील विश्वासांती कॉलनी, लेन क्र. २ मध्ये सध्या दोन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यातही पाण्याचा दाब अत्यंत कमी असल्याने अनेक घरांमध्ये पुरेशा प्रमाणात पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे नागरिकांना दैनंदिन गरजा भागविताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दोन दिवसांतून होणारा पाणीपुरवठा आणि त्यात कमी दाब असल्याने उपलब्ध पाणी साठवणेही नागरिकांसाठी कठीण झाले आहे. परिणामी, नागरिकांना अतिरिक्त पाण्याची व्यवस्था करावी लागत असून त्यासाठी वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्च वाढत आहे. महापालिका प्रशासनाने या समस्येची तातडीने दखल घेऊन पाणीपुरवठा यंत्रणेची तपासणी करावी. तसेच नियमित, पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होईल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
- अजय केदारी, पिंपळे सौदागर

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