आदित्य बिर्ला मेमोरियलतर्फे कर्करोग तपासणी शिबिर
पिंपरी, ता. २० ः कर्करोगाचे निदान वेळेत होऊन रुग्णाला लवकर उपचार मिळावेत या हेतूने आदित्य बिर्ला मेमोरिअल हॉस्पिटलच्या ‘ऑनकोप्लस - सेंटर ऑफ ऑन्कोलॉजी एक्सलन्स’च्या वतीने कर्करोग तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांतर्गत विविध कर्करोग तपासण्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये अंडाशय, मोठे आतडे, गुदद्वार, स्वादुपिंड, स्तन, फुफ्फुसे, पित्तनलिका, पोट, यकृत आणि गर्भाशयाच्या मुखाशी संबंधित कर्करोग तपासण्यांचा समावेश आहे. कार्सिनोएम्ब्रायोनिक अँटिजन, अल्फा-फेटोप्रोटीन आणि पॅप स्मिअर अशा महत्त्वाच्या चाचण्यांद्वारे आजार वाढण्यापूर्वी धोक्याची चिन्हे ओळखण्यास मदत होणार आहे. महिलांसाठी मॅमोग्राफी, पॅप स्मिअर, पूर्ण रक्ततपासणी यासोबतच स्त्री रोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. तर पुरुषांसाठी पीएसए तपासणी, पूर्ण रक्त तपासणी, युरोलॉजिस्ट आणि आहारतज्ज्ञ यांचा सल्ला उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
गेल्या एका वर्षात, आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलच्या वतीने गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावर प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘व्हॅक्सीन फॉर होप’ या प्रमुख उपक्रमाअंतर्गत ९ ते १४ वयोगटातील मुलींसाठी मोफत एचपीव्ही लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. वर्षभरात सुमारे ७,००० मुलींना लस देण्यात आली.
कर्करोग उपचारांची सुरवात लवकर निदानापासून सुरू होणे आवश्यक आहे. ‘व्हॅक्सीन फॉर होप’ आणि ऑनकोप्लसच्या वतीने आयोजित तपासणी कार्यक्रमांद्वारे कर्करोगाचे उशिरा निदान झाल्यानंतर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
- पामेश गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदित्य बिर्ला मेमोरिअल रुग्णालय
