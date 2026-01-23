पारंपरिक खेळांचे पिंपरीत आयोजन
पिंपरी, ता. २३ : आजच्या डिजिटल युगात हरवलेल्या बालपणातील खेळांना पुन्हा जिवंत करण्यासाठी ‘आठवण २०२६’ या पारंपरिक खेळांच्या महोत्सवाचे पिंपरीत आयोजन करण्यात आले आहे. गॅजेट फ्री अवर्स (जीएफएच) संस्थेतर्फे रविवारी (ता. २५) सकाळी साडे दहा वाजल्यापासून संत तुकाराम नगर, पिंपरी येथील पंडित दीनदयाल स्कूलमध्ये हा महोत्सव होईल. त्यासाठी पालकांसह नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मुलांना गॅजेटमुक्त, आनंदी आणि सक्रिय बालपणाची आठवण करून द्यावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून ही संस्था गॅजेटमुक्त खेळांना प्रोत्साहन देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा महोत्सव होत आहे. हा उपक्रम मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. यात भोवरा, विट्टी-दांडू, गोट्या, लगोरचा, टायर रोल अशा पारंपरिक खेळांसह विविध सांघिक आणि मनोरंजक उपक्रम होतील. या खेळांमधून मुलांना केवळ आनंदच नाही, तर शारीरिक हालचाल, संघभावना आणि सांघिक जीवनाचे महत्त्वही अनुभवता येणार आहे.
या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणजे ५०० मुलांनी एकत्र येऊन फुटबॉल खेळण्याचा लंडन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी करण्यात येणारा प्रयत्न आहे. चार वाजता हा प्रयत्न होणार आहे. या उपक्रमातून मुलांमध्ये क्रीडाप्रेम, शिस्त आणि निरोगी जीवनशैलीबाबत जनजागृती करण्याचा आयोजकांचा मानस आहे. सायंकाळी सात वाजता सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील.
