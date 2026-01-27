पिंपरी-चिंचवड
सकाळ संवाद
जॉगिंग ट्रॅकच्या भितींवरील सुरक्षा जाळी तुटली
गंगानगर प्राधिकरण निगडी सेक्टर नंबर २८ येथील इको जॉगिंग ट्रॅक येथे भितींवरील सुरक्षा जाळी तुटलेली आहे. त्यामुळे येथील नागरिक मोठ्या प्रमाणात परिसरात कचरा टाकत आहेत. याबाबत आम्ही पालिका प्रशासनानडे २०२५मध्ये तक्रार केली होती. पण, त्यावर अजूनही काहीच कार्यवाही झालेली नाही. या ठिकाणी सकाळ-सायंकाळ ज्येष्ठ नागरिक, महिला, तरुण फेरफटका, व्यायाम करण्यासाठी येत असतात. त्यांच्या आणि परिसराच्य सुरक्षेसाठी ही जाळी सुव्यवस्थित करणे आवश्यक आहे.
-सिराज बशीर शेख