‘काळा घोडा’ कला महोत्सवासाठी चार शाळांची निवड

पिंपरी, ता. ३० : मुंबई येथे ३१ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी रोजी साजरा होणाऱ्या ‘काळा घोडा’ कला महोत्सवासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या चार प्राथमिक शाळांची निवड झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेली कला मॉडेल्स महोत्सवातील प्रदर्शनात ठेवली जाणार आहेत.
महापालिकेच्या शाळांमधील ११ ते १२ वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कला शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मॉडेल्स तयार केली आहेत. यासाठी निवडलेले विषय हे केवळ कलात्मक नसून मानवी जीवन, विचारप्रक्रिया आणि आधुनिक शहरी संकल्पनांवर आधारित आहेत. यामध्ये ‘अंतर्गत वळण’, ‘मानवी विचारांचे रोलरकोस्टर’, ‘रुपांतरण : जीवनाचे रोलरकोस्टर’ तसेच ‘स्कायवॉक : मर्यादांच्या पलीकडचे शहर’ या विषयांचा समावेश आहे. या संकल्पनांमधून विद्यार्थ्यांनी मानवी मनातील चढउतार, जीवनातील बदल आणि शहराच्या विकासाच्या कल्पना प्रभावीपणे मांडल्या आहेत.
१९९९ पासून सुरू असलेला काळा घोडा कला महोत्सव हा देशातील एक महत्त्वाचा स्ट्रीट आर्ट फेस्टिव्हल म्हणून ओळखला जातो. कला, संस्कृती, संगीत, नृत्य, साहित्य आणि खाद्यसंस्कृतीचा संगम असलेला हा महोत्सव दरवर्षी हजारो कलारसिकांना आकर्षित करतो.
निवड झालेल्या शाळा
- साई जीवन प्राथमिक कन्या शाळा, जाधववाडी
- श्री बापदेव महाराज प्राथमिक शाळा, किवळे
- यशवंतराव चव्हाण प्राथमिक कन्या शाळा क्र. ६०/१, थेरगाव
- श्री वैष्णो माता प्राथमिक विद्यामंदिर, इंद्रायणी नगर, पुणे
या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांनी केवळ कलात्मक कौशल्येच नव्हे, तर विचार मांडण्याची क्षमता, आत्मविश्वास आणि संघभावना आत्मसात केली आहे. अशा संधी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतात.
- विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
