चालकांमध्ये टायर सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणार
पिंपरी, ता. १ ः वाहन चालकांमध्ये टायर सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे व तांत्रिक माहिती देण्याबाबत ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च’(आयडीटीआर) आणि ‘ऑटोमोटिव्ह टायर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’(एटीएमए) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यावेळी आयडीटीआरचे प्राचार्य संजय ससाणे, ॲडव्हाजरी कमिटीचे प्रतिनिधी विनय विजयवर्गीय, टायर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या रोड सेफ्टी सेलचे प्रमुख सुदर्शन सिंग गुसेन उपस्थित होते.
देशातील आघाडीच्या दहा टायर उत्पादक कंपन्यांची संघटना असलेल्या एटीएमए यांच्या सहकार्याने चालकांपर्यंत टायरची ओळख, टायरचे प्रकार, वर्गीकरण, टायरवरील घर्षण, त्याची कारणे, टायरचे नुकसान होण्यामागील घटक तसेच टायरची योग्य काळजी यासंबंधी तांत्रिक माहिती पोहोचवण्यात येणार आहे. ‘‘वाहनाचा टायर हा वाहनाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून वाहनातील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा तो मुख्य आधार आहे. टायरची योग्य माहिती, देखभाल व वेळेवर बदल केल्यास अपघातांचे प्रमाण निश्चितच कमी होऊ शकते.’’असे यावेळी ससाणे यांनी सांगितले. ‘‘टायरचे आयुष्य हे केवळ घर्षणावर अवलंबून नसून टायरवरील क्रॅक्स, टायरचे वय तसेच योग्य हवेचा दाब यावरही अवलंबून असते. त्यामुळे सुरक्षित प्रवासासाठी ठराविक कालावधीनंतर टायर बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.’’ असे सिंग गुसेन यांनी सांगितले.
