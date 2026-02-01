गुन्हेवृत्त
टेम्पोच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू
पिंपरी, ता. १ : भरधाव टेम्पोच्या धडकेत रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचारी तरुणाचा मृत्यू झाला. १० जानेवारीला रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास पुणे-नाशिक रोडवरील बर्गे वस्ती, कुरुळी फाटा येथे ही दुर्घटना घडली. मधुकर सीताराम खोचरे (वय ३६, रा. दत्तनगर, चिंबळीगाव) असे मृताचे नाव नाव आहे. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी नंदकिशोर बाळासाहेब तौर (वय ३०, रा. दत्तनगर, चिंबळी) यांनी महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी टेम्पो चालक तुकाराम मारुती तांबडे (४५, रा. अवसरी खुर्द) याच्यावर गुन्हा दाखल केला.
-----
दुचाकीच्या धडकेत महिला जखमी
पिंपरी, ता. १ : दुचाकीचालकाने वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून समोरून येणाऱ्या मोपेडला जोरदार धडक दिली. यात मोपेडवरील एक महिला गंभीर जखमी झाली. हिंजवडी फेज तीन परिसरातील सिनिक्रॉन कंपनीसमोरील मार्गावर बुधवारी (ता. २८) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. याप्रकरणी जखमी महिलेने हिंजवडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी एम.एच.२९/बी.एम. ७३६२ या क्रमांकाच्या दुचाकीच्या अज्ञात चालकावर गुन्हा दाखल केला.
----------
हिंजवडीत गावठी दारू जप्त
पिंपरी, ता. १ : हिंजवडी परिसरात हातभट्टीची दारू अवैद्य विक्रीसाठी बाळगलेल्या एका व्यक्तीवर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. शनिवारी (ता. ३१) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास क्रिसाला सोसायटी शेजारील मोकळ्या जागेत ही कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल रवी पवार यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी बागो भमरु नट (वय ४२) याच्यावर महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. या कारवाईत पोलिसांनी सहा हजार ७०० रुपये किमतीची ६७ लिटर दारू जप्त केली.
----------
