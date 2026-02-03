ग्रंथदिंडीतून उलगडले संत ज्ञानेश्वरांचे जीवनदर्शन
पिंपरी, ता. ३ : आय स्क्वेअर आयटी महाविद्यालयात वाचक मंच व राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या पुढाकाराने ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थी वारकरी वेशभूषेत सहभागी झाले होते. टाळ-मृदंगांच्या गजरात संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता.
या ग्रंथदिंडीने व विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून संत ज्ञानेश्वरांच्या जीवनकार्याचे दर्शन घडवल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
महाविद्यालयात ग्रंथदिंडीचा उपक्रम सलग चौथ्या वर्षी आयोजित करण्यात आला होता. या वर्षी ग्रंथदिंडीची संकल्पना संत ज्ञानेश्वर यांच्या जीवन व कार्यावर आधारित होती. देवगिरीचा पराभव, पैठण येथील शास्त्रार्थ, भावार्थदीपिका (ज्ञानेश्वरी) यांचे कथन, आषाढी एकादशीची वारी, चांगदेव महाराजांशी झालेली ऐतिहासिक भेट तसेच संजीवन समाधी यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रसंगांचे नाट्यरूप सादरीकरण विद्यार्थ्यांनी प्रभावीपणे केले. वारीतील रिंगणात विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनीही उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या कार्यक्रमास प्राचार्या वैशाली पाटील, प्राध्यापकवर्ग तसेच कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अशा उपक्रमांमुळे आधुनिक शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संस्कार घडविण्यास हातभार लागत असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
