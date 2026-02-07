पाणीपुरवठा यंत्रणेची महापौरांकडून पाहणी
पिंपरी, ता. ७ ः पिंपरी चिंचवड शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम व सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने महापौर रवी लांडगे यांनी शनिवारी निगडी व चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रांना भेट देऊन पाहणी केली. शहराला लागणारी एकूण पाण्याची गरज, महापालिकेकडून सध्या होणारा पाणीपुरवठा, तसेच भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेता राबविण्यात येत असलेल्या व प्रस्तावित उपाययोजनांबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती घेतली.
अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, चीफ केमिस्ट डॉ. प्रशांत जगताप, कार्यकारी अभियंता विजयसिंग भोसले, महेश बरिदे, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक आदी उपस्थित होते. चिखली जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि निघोजे पंपिंग व्यवस्था ही आंद्रा धरणातून थेट जलवाहिनी कार्यान्वित होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात वापरण्यात येत आहे, याबाबतही त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. तसेच, निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रात संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सविस्तर आढावा घेतला. या केंद्रातून सुमारे ७५ टक्के शहराला पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया, गुणवत्ता तपासणीचे निकष आणि वितरण व्यवस्थेची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
अधिकाऱ्यांकडून माहिती
भामा आसखेड जलवाहिनी प्रकल्प, पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प, पाणी उचल, शुद्धीकरण व वितरणाची साखळी, पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी प्रक्रिया, शहरातील विविध भागांतील पाण्याच्या टाक्यांची क्षमता व स्थिती याबाबत मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे व सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांनी माहिती दिली.
दर्जेदार उपाययोजना करा ः महापौर लांडगे
शहरातील नागरिकांना भविष्यातही नियमित, पुरेशा दाबाने आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा होण्यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिकाधिक दर्जेदार उपाययोजना राबविण्यावर भर द्या, अशा सूचना महापौर रवी लांडगे यांनी केली.
