‘वेनकॉब पुणे श्री २०२६’ चा कमलेश आचरा मानकरी
पुणे, ता. १० ः फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग ॲण्ड फिजिक्स स्पोर्ट्स, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शरीर सौष्ठव संघटनेच्या सहकार्याने पुणे येथे आयोजित जिल्हास्तरीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेत कमलेश आचरा हा ‘वेनकॉब पुणे श्री २०२६’ किताबाचा मानकरी ठरला. तर ‘वेनकॉब मेन्स फिजिक्स पुणे श्री २०२६’ चा किताब सुशांत जाधव याने पटकाविला.
महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग असोसिएशन संलग्न पुणे जिल्हा हौशी शरीर सौष्ठव संघटना मान्यतेने ही स्पर्धा भरविण्यात आली.
स्पर्धेचे उद्घाटन नगरसेवक प्रसन्न जगताप, पुणे शहर भाजप सरचिटणीस गणेश घोष, धनंजय जाधव यांच्या हस्ते झाले. संयोजक दीपक शिरवळकर यावेळी उपस्थित होते. स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण अभय छाजेड, महेश वाबळे, अजय खेडेकर, अलीभाई दारुवाला आदींच्या हस्ते झाले. कमलेश आचरा याला २१ हजार रुपये तर सुशांत जाधव याला ७ हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. उदयोन्मुख शरीरसौष्ठवपटू म्हणून अर्जुन देडे याला तर ‘बोस्ट पोझर’ म्हणून अतुल साळुंके याला गौरविण्यात आले. ‘मोस्ट इम्प्रुव्हड’चा बहुमान संदेश नलावडे याने पटकाविला. स्पर्धेत एकूण १३१ स्पर्धकांनी भाग घेतला.
प्रशांत जगताप, मनीष पोकळे, सागर येवले, मुस्तफा पटेल, गौतम तांबे आदींनी संयोजन केले.
स्पर्धेचे पहिल्या तीन क्रमांकांचे निकाल
वेनकॉब पुणे श्री ः ५५ किलो - अमित चौगुले, फुरकान शेख, अक्षय तांदळे. ६० किलो -
हर्षल काटे, सिद्धेश गाडगे, अमोल यमदे. ६५ किलो - अर्जुन देडे, नीलेश धोंडे, अमोल गावडे.
७० किलो - सचिन सावंत, शुभम मिसाळ, राहुल महादे. ७५ किलो - प्रशांत धोंडे,
ओम शिंदे, प्रथमेश कुंभारकर. ८० किलो - कमलेश आचरा, शुभम गिरी, संदेश होजगे.
८० किलो - संदेश नलवडे, अरबाज शेख, फिरोज शेख.
