राज्य कुस्ती स्पर्धेत रणजीतला सुवर्ण पदक
पिंपरी, ता. १० ः नाशिकमधील भगूर येथील १५ वर्षांखालील राज्य अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत फ्रिस्टाईल प्रकारात रहाटणी येथील रणजीत हिप्परकर याने ६८ किलो वजन गटामध्ये पिंपरी चिंचवडला सुवर्णपदक मिळवून दिले. तर ग्रीकोरोमनमध्ये शौर्य खेडकर, श्लोक ताम्हाणे यांनी ब्राँझ पदके पटकाविली.
ग्रीकोरोमन राज्य अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेच्या ६८ किलो गटात शौर्य खेडकर याने तर ८५ किलो गटात चिखलीच्या श्लोक ताम्हाणे या दोघांनी ब्राँझ पदके पटकाविली. पिंपरी चिंचवड कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष हनुमंत गावडे, सचिव संतोष माचुत्रे, कार्याध्यक्ष विशाल कलाटे, ‘भारत केसरी’ विजय गावडे, ज्ञानेश्वर कुटे, दिलीप बालवडकर, बाबासाहेब तांबे, राजाभाऊ जाधव, महाद्रंग वाघेरे, बबन बोऱ्हाडे, संदीप नेवाळे, संतोष चांदेरे आदींनी त्यांचे अभिनंदन केले. रणजीत व शौर्य हे दोघे रहाटणीतील काळभैरवनाथ तालमीत किशोर नखाते यांच्याकडे सराव करतात. तर श्लोक हा आकुर्डीच्या राजा शिवछत्रपती कुस्ती अकादमी येथे पप्पू काळभोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करतो.
