आजचे कार्यक्रम
- १४८वा प्रकटदिन महोत्सव ः
श्री गजानन महाराज मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज मंदिर ः भजन ः संगीत स्वरालय महिला भजनी मंडळ ः वेळ ः सायंकाळी - ४ ते ६ वा ः भक्ती गीत व भावगीत - सादरकर्ते - गोपाळ कोकाटे ः सायंकाळी - ६ ते ८ वा. ः आरती ः हस्ते - जतिन क्षीरसागर, रोहित क्षीरसागर श्री गजानन महाराज मंदिर, निगडी - प्राधिकरण रात्री. ८.ते ८.३० वा.
- श्री संत गवर शेठ महाराज लिंगायत वाणी पुण्यतिथी सोहळा ः श्री संत गवर शेठ लिंगायत वाणी समाधी प्रतिष्ठान - काकड आरती पहाटे ५ ते ६, गाथा भजन - सकाळी ११ ते १,ः काल्याचे कीर्तन ः भागवताचार्य विलास महाराज महाजन ः स्थळ - श्री संत गवर शेठ महाराज मंदिर, श्री क्षेत्र सुदुंबरे मावळ, वेळ - रात्री १० ते १२ वा.
अखंड हरिनाम सप्ताह ः समस्त फुगे व मित्र परिवार, शंभू ग्रुप ः श्री शिवलीलामृत पारायण सोहळा ः काकडा आरती ः सकाळी ५ ते ७ ः शिव अमृत पारायण - सकाळी ९ ते ११ ः हरिपाठ ः सायंकाळी पाच ते सहा ः कीर्तन ः कीर्तनकार ः नितीन महाराज काकडे ः स्थळ महादेव मंदिर फुगेवाडी गावठाण
