दोघांवर कोयत्याने वार करून माजवली दहशत

पिंपरी : भांडणाच्या रागातून दोघांवर कोयत्याने वार करून त्यांना गंभीर जखमी केले. तसेच कोयते, दांडके हवेत फिरवून परिसरात दहशत माजवल्याचा प्रकार निगडी येथे घडला. विवेक उर्फ विकी विनोद सोनकांबळे व जुबेर नासिर शेख (दोघेही रा. निगडी) यांना अटक केली असून, श्रवण उर्फ सूरज शहाजी कुऱ्हाडे व एका अज्ञात आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींनी फिर्यादी व त्याचा मित्र किरण काळे यांना शिवीगाळ केली. आरोपी विवेक व जुबेर यांनी फिर्यादीच्या डोक्यात कोयत्याने वार केले. दरम्यान, फिर्यादीला वाचविण्यासाठी आलेल्या किरण यांच्यावर जुबेर याने कोयत्याने वार केला. तसेच इतर आरोपींनीही त्यांना मारहाण केली. त्यानंतर आरोपींनी कोयते व दांडके हवेत फिरवत दहशत माजवली.
पिंपरी : कंपनीचा मेल आयडी असल्याचे भासवून त्याद्वारे पाठविलेल्या बँक खात्यावर पैसे पाठविण्यास भाग पाडून ५५ लाख २५ हजारांची फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार भोसरी येथे घडला. या प्रकरणी भोसरी एमआयडीसीतील एका कंपनीत काम करणाऱ्या चाळीस वर्षीय व्यक्तीने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपीने फिर्यादीशी संपर्क साधून त्याने पाठविलेला मेल आयडी फिर्यादीच्या कंपनीला कच्चा माल पुरविणाऱ्या चीनमधील कंपनीचा असल्याचे भासविले. फिर्यादीची दिशाभूल करीत त्याने मेल आयडीद्वारे पाठविलेल्या बँक खात्यावर ५५ लाख २५ हजार ९७४ रुपये पाठविण्यास भाग पाडून त्यांची फसवणूक केली.
दापोडीत तीन पिस्तूल जप्त
पिंपरी : दापोडी पोलिसांनी एका अल्पवयीन मुलाकडून तीन पिस्तूल जप्त केले. ही कारवाई दापोडीतील पवना नदी घाटाजवळ करण्यात आली. या मुलाकडे शस्त्र असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली असता सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून एक लाख ७० हजार रुपये किमतीचे तीन पिस्तूल व चार काडतूस जप्त केले.
---